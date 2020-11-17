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Забежали в подъезд и затолкали в лифт: Камалия вспомнила, как едва не стала жертвой изнасилования

17 ноября, 13:00

Певица призналась, что может постоять за себя

Певица Камалия, которая накануне открыла кафе в центре Киева, едва не стала жертвой группового изнасилования. Об этом она эксклюзивно впервые рассказала в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Артистка призналась, что из-за этого случая намерена обучить своих дочерей самообороне.

Это случилось, когда Камалия была еще в подростковом возрасте. Она приехала в гости к тете, зашла в подъезд дома, а за ней проскочила компания парней. Звезда рассказала, что они начали заталкивать ее в лифт, но она ударила одного из нападавших и принялась бежать.

Певица Камалия
Певица Камалия
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Испуганная, Камалия стала нажимать на все звонки и кричать ​​в подъезде. "Ну я такая – я могу за себя постоять", – уверяет она.

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Спастись тогда певице помогло умение защищать себя, ведь товарищ отца, который имел черный пояс по карате, научил девушку приемам восточных боевых искусств. Именно из-за своего тяжелого опыта, Камалия планирует отдать дочерей Мирабеллу и Арабеллу на дзюдо, чтобы они также могли защитить себя.

Подробнее о случившемся с Камалией смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет.

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