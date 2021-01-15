Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"За что?": жена Грачевского опубликовала его фото при жизни и прокомментировала смерть

Сегодня, 09:52

Создатель "Ералаша" умер 14 января

14 января стало известно о смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская опубликовала его последнее фото и прокомментировала смерть.

В Instastories Белоцерковская запостила снимок с Грачевским, а после нарушила молчание и написала: "Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???".

Скриншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official
Скриншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Борис Грачевский был трижды женат. У него осталось четверо детей и внук.

Читайте также:
Умерла звезда фильма "Полицейская академия"

В конце декабря у 71-летнего Грачевского диагностировали COVID-19. Его госпитализировали под Новый год. Состояние худрука "Ералаша" было нестабильное. Несколько дней назад его ввели в медикаментозную кому.

Причиной смерти Бориса Грачевского стал коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Робер Оссейн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году Умер Борис Плотников - звезда фильма «Собачье сердце»
умер грачевский
Реклама

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами

Популярные статьи

Вчера, 07:30Fun

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:00Fun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:30Events

День святого Василия: поздравления с днем ангела

13 январяFun

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

13 январяFun

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

13 январяШоу-бизнес

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

13 январяFun

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяЭксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

13 январяFun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

12 январяFun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

12 январяEvents

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

12 январяFood

Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

12 январяFood

Тесто для вареников на старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

Новости партнеров

Пресные лепешки на сковороде быстро и просто
Пресные лепешки на сковороде быстро и просто
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять