"За что?": жена Грачевского опубликовала его фото при жизни и прокомментировала смерть

Создатель "Ералаша" умер 14 января

14 января стало известно о смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская опубликовала его последнее фото и прокомментировала смерть.

В Instastories Белоцерковская запостила снимок с Грачевским, а после нарушила молчание и написала: "Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???".

Скриншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Скриншот: instagram.com/stories/belotserkovskaia_official

Борис Грачевский был трижды женат. У него осталось четверо детей и внук.

В конце декабря у 71-летнего Грачевского диагностировали COVID-19. Его госпитализировали под Новый год. Состояние худрука "Ералаша" было нестабильное. Несколько дней назад его ввели в медикаментозную кому.

Причиной смерти Бориса Грачевского стал коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Робер Оссейн.

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