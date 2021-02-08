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Юрий Ткач вспомнил, как мама познакомила его с будущей женой

Сегодня, 16:50

Комик рассказал, как влюбился в жену

Юрий Ткач, который рассказал о дружбе с Владимиром Зеленским, поделился историей, как он познакомился со своей женой.

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Ткач рассказал, что первая встреча комика и его будущей супруги Виктории была на дне рождения мамы Юрия. Она преподавала бальные танцы у девушки. Уже тогда мама артиста советовала сыну обратить внимание на Викторию. Но Ткач не воспринял слова мамы серьезно.

"Мам, ты серьезно? 16 лет девушке. Мне 24 года. Ты на что меня бросаешь? ", – вспомнил разговор комик.

Вновь Юрий и Виктория встретились спустя пять лет и снова с подачи родителей комика. Родители Ткача попросили сына провести мероприятие, посвященное к 35-летию их танцевального коллектива. Тогда Юрий увидел, как Виктория спускалась из-за кулис в зал.

Юрий Ткач с женой и дочкой
Юрий Ткач с женой и дочкой
Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"И у меня просто челюсть отпала. Она подходит, проходит и садится с левой стороны, и у нас локти касаются. И екнуло так сильно", – рассказал Ткач.

Юрий признался, что в тот же день понял, что это особенная встреча.

"Сколько девушек не было, но такого не возникало. У меня там были отношения шесть лет, и в перерывах какие-то были, но как-то не екало. Встречались, ну хорошие люди, все в порядке. Но так, чтобы это была жена – такого не было. А с Викой все сразу", – поделился Юрий Ткач с программой "Зірковий шлях".

Смотрите эксклюзивное интервью Юрия Ткача для программы "Зірковий шлях":

Ранее Юрий Ткач крестил дочь Натальи Холоденко.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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