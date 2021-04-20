Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юрий Никитин рассказал, почему НЕАНГЕЛЫ могли распасться еще раньше: Был серьезный инцидент

Сегодня, 16:27

Продюсер уверяет, что конфликты в группе были всегда, и этот факт стал одной из причин прекращения существования коллектива

Продюсер Юрий Никитин рассказал о ссоре, которая произошла между экс-солистками группы НЕАНГЕЛЫ несколько лет назад.

Юрий объяснил, что тогда Слава Каминская и Виктория Смеюха поссорились из-за какой-то мелочи.

"Когда Слава была беременна вторым ребенком, это был очень сложный период. И у них с Викой произошел на гастролях очень серьезный инцидент. Это был такой поворотный момент, когда группа была на стадии распада", – говорит Юрий в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Юрий Никитин с Викторией Смеюхой и Славой Каминской
Юрий Никитин с Викторией Смеюхой и Славой Каминской
Фото: пресс-служба

По словам продюсера, уже в тот момент появились мысли о возможном распаде коллектива.

"Мы тоже долго размышляли над тем, как группа будет продолжать работать или заканчивать карьеру, или на какое-то время придет другая вокалистка. Это со Славой мы оговаривали в том числе", – признался Никитин.

Напомним, группа НЕАНГЕЛЫ прекратила свое существование в начале марта этого года спустя 15 лет на сцене. Каждая из участниц коллектива начала сольную карьеру. Если Слава Каминская уже представила свою первую сольную композицию, то Виктория Смеюха еще только готовится удивлять своих поклонников новыми песнями.

Смотрите полное интервью Юрия Никитина "Зірковому шляху":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити

Популярные статьи

Сегодня, 17:29Вкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Кому не рекомендовано вакцинуватися AstraZeneca, - розповів лікар
Кому не рекомендовано вакцинуватися AstraZeneca, - розповів лікар

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять