Юрий Никитин рассказал, почему НЕАНГЕЛЫ могли распасться еще раньше: Был серьезный инцидент

Продюсер уверяет, что конфликты в группе были всегда, и этот факт стал одной из причин прекращения существования коллектива

Продюсер Юрий Никитин рассказал о ссоре, которая произошла между экс-солистками группы НЕАНГЕЛЫ несколько лет назад.

Юрий объяснил, что тогда Слава Каминская и Виктория Смеюха поссорились из-за какой-то мелочи.

"Когда Слава была беременна вторым ребенком, это был очень сложный период. И у них с Викой произошел на гастролях очень серьезный инцидент. Это был такой поворотный момент, когда группа была на стадии распада", – говорит Юрий в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Юрий Никитин с Викторией Смеюхой и Славой Каминской Фото: пресс-служба

По словам продюсера, уже в тот момент появились мысли о возможном распаде коллектива.

"Мы тоже долго размышляли над тем, как группа будет продолжать работать или заканчивать карьеру, или на какое-то время придет другая вокалистка. Это со Славой мы оговаривали в том числе", – признался Никитин.

Напомним, группа НЕАНГЕЛЫ прекратила свое существование в начале марта этого года спустя 15 лет на сцене. Каждая из участниц коллектива начала сольную карьеру. Если Слава Каминская уже представила свою первую сольную композицию, то Виктория Смеюха еще только готовится удивлять своих поклонников новыми песнями.

Смотрите полное интервью Юрия Никитина "Зірковому шляху":

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