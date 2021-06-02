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Даше Астафьевой предлагали 50–100 тысяч долларов за интим – Юрий Никитин

Сегодня, 12:39

Музыкальный продюсер Юрий Никитин,в числе подопечных которого Ирина Билык, Даша Астафьева и другие украинские звезды, рассказал о неприличных предложениях, которые им поступали

Юрий Никитин об интимных предложениях Даше Астафьевой
Юрий Никитин об интимных предложениях Даше Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva, Скриншот из YouTube

Основатель Mamamusic Юрий Никитин, который не пришел на прощальный концерт "НЕАНГЕЛОВ", заявил, что его подопечные никогда не соглашались на интимные предложения. По словам продюсера, такие предложения поступали регулярно, и ко всему прочему "заказчики" предлагали очень крупные суммы. Например, за интим-услуги со звездой Дашей Астафьевой сумма достигала 50-100 тысяч долларов.

В интервью "Гордону", которое появилось на YouTube, Юрий Никитин рассказал, что в 2009 году Даша Астафьева стала Playmate of the Month – это титул, который присуждается юбилейным выпуском журнала Playboy. Это, по словам продюсера, сделало ее суперзвездой мировой величины. Но несмотря на соблазн с крупными суммами, ни Даша Астафьева, ни компания продюсера не соглашались на предложения.

"Цифры звучали большие – 50–100 тысяч", – сказал Юрий Никитин, отметив, что суммы звучали разные.

Юрий Никитин отметил, что некоторые коллективы как раз таки создаются для этих целей.

"Я очень серьезно смотрю на человеческий фактор и смотрю на мотивацию человека. Очень многие девушки приходят в коллектив удачно выйти замуж. Потому что женский коллектив и просто артист – это сцена, это витрина. Ты попадаешь в самую сердцевину самых богатых и интеллигентных людей. Люди, у которых есть большие деньги они во многом ценители красоты. Они очень галантные и интеллигентные люди", – рассказал Юрий Никитин.

Продюсер Юрий Никитин
Продюсер Юрий Никитин
Фото: instagram.com/yuriynikitin

По словам Никитина, некоторые продюсеры создают группы, как мужские, так и женские, для самих себя.

"Вот я смотрю на артиста и понимаю, что мне его реально жаль. Потому что вопрос не в том, будет или не будет у него близость с продюсером, а что этот продюсер ничего не может ему дать. Он не может построить для него карьеру. Понимаешь? А это для артиста самое главное. Поэтому эти случаи для меня довольно досадные", – поделился Юрий Никитин.

Смотрите интервью Юрия Никитина у "Гордона":

Ранее MARUV, Астафьева и другие звезды рассказали, как близкие реагируют на их голые фото.

Напомним также, что недавно Даша Астафьева перенесла срочную операцию.

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