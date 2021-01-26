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Юлию Началову можно было спасти. Подруга рассказала как

Сегодня, 14:37

Близкая подруга рассказала, что нужно было сделать

Певица Юлия Началова умерла два года назад. Даже спустя время в Сети появляются разные слухи о жизни артистки. Близкие певицы решили рассказать ранее неизвестную историю Началовой в трехсерийном фильме о ее жизни. Первую часть фильма уже показали в рамках программы "Док-ток" с Ксенией Собчак. В эфире программы PR-директор и близкая подруга Началовой Анна Исаева рассказала, что артистку можно было спасти.

Подруга певицы призналась, что у Юлии давно были проблемы со здоровьем, и каждый выход на сцену давался певице тяжело.

"Когда она выходила на сцену, знаете, как это выглядело? Не дай бог это было кому-то увидеть. Ей одну ногу помогали вынимать, потом — вторую, опиралась локтем и вставала. Ее клали в больницу много раз", – вспомнила Исаева.

Юлия Началова с подругой Анной Исаевой
Юлия Началова с подругой Анной Исаевой
Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Анна рассказала, что неоднократно близкие советовали Юлии заняться своим здоровьем, но она все откладывала на "потом" и не относилась к этому серьезно.

"Попади она в больницу на три дня раньше — осталась бы жива", – сказала подруга.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Юлии Началовой после смерти родился сын. Близкие прокомментировали новость.

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Источник: instagram.com/isaeva.anya/
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