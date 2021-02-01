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"Я злой человек": Земфира выпустила первый за семь лет клип с Ренатой Литвиновой

Сегодня, 14:35

После многолетнего перерыва Земфира выпустила новое музыкальное видео

Певица Земфира, которая осенью заразилась коронавирусом, выпустила клип на песню "Злой человек" с Ренатой Литвиновой в главной роли. Песня станет саундтреком к новому фильмы актрисы "Северный ветер".

В музыкальном видео, опубликованном на YouTube-канале Земфиры, героиня Ренаты Литвиновой едет в антуражном автомобиле навстречу метели и без остановки курит. Так и продолжается все две минуты клипа, правда, сопровождается бесподобной актерской игрой Литвиновой.

Это первый клип Земфиры за последние семь лет. Уже скоро она выпустить свой седьмой альбом, в который войдет эта песня.

Сама Рената Литвинова на днях написала в Instagram, что новый альбом Земфиры получился гениальным.

Напомним, что в 2016 году с Земфирой разразился скандал, когда певица на концерте с матом попросила убрать украинский флаг. После этого Рената Литвинова поддержала певицу, но в итоге в 2020 году Земфиру внесли в базу "Миротворец" за отсутствие ее реакции на российскую агрессию на территории Украины.

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