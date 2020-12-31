"Я всегда ждал, когда он придет домой": DZIDZIO об отце и его смерти

Артист дал откровенное интервью об утрате родного человека

Певец DZIDZIO, который ранее переболел коронавирусом, рассказал, как тяжело перенес смерть близкого человека – отца.

Михаил Хома стал гостем YouTube-программы Слава+, где вспомнил события, предшествующие смерти отца. Михаил сказал, что за неделю до трагичного события, его отец страдал от головных болей и был очень слаб. В больницу отец артиста попал уже когда ему было совсем плохо.

"Он был очень классным. Я всегда ждал, когда он придет домой. Это было для меня большой праздник", – вспоминает о своем отце DZIDZIO.

Михаил Хома Фото: Скриншот из YouTube

"Я помню момент, это было 8 марта, отца надо было везти в больницу – с Новояворовска во Львов. У него уже неделю голова болела...", – сказал DZIDZIO.

Из-за праздника отца артиста не хотели везти в больницу, но в итоге скорая все таки приехала.

"Мы с ним всегда на руках соревновались. Я взял его руку и не узнал – она была очень слабенькая", – сказал артист.

Когда приехала мама Михаила Хомы, то ее буквально заносили в дом. Артист признается, что похороны оказались не такими тяжелыми как то, что было после них.

На вопрос, как правильно пережить смерть родного человека, у Михаила Хомы не было однозначного ответа.

"Я тогда, мне кажется, поссорился с Богом. Так сильно. Но каждый день с ним говорю", – сказал DZIDZIO.

DZIDZIO Фото: Скриншот из YouTube

Ранее мы сообщали, что DZIDZIO станет звездным детективом в оригинальном шоу "Маска". Он будет вместе с телезрителями и другими детективами угадывать, какие знаменитости прячутся под эффектными масками.

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