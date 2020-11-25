"Я вас лично порву": Остапчук ответил на угрозы в адрес новой жены

Жена Владимира Остапчука стала получать угрозы в соцсетях

Ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук в Instagram-stories рассказал, что его жене Кристине Горняк стали поступать угрозы после опубликованных фото бывшей жены. Ведущий заступился за свою возлюбленную.

Владимир Остапчук опубликовал скрин переписки Кристины с неизвестной девушкой, которая знает какую-то информацию и грозится ее рассказать на ТВ.

Ведущий шоу "Маска" отметил, что получал много угроз в свой адрес, но свою семью он в обиду не даст и готов лично разбираться с обидчиками.

"Знаете, за свою жизнь я получал огромное количество угроз, шантажа или каких-то других вещей, потому что я публичный человек. Но если вы хоть что-то посмеете сказать или сделать в адрес моей семьи – я вас лично порву и вы будете иметь дело только со мной", – сказал шоумен.

Ранее мы рассказывали, кто главный в семье Владимира Остапчука.

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