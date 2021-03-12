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"Я с мальчиками не пою": Поплавский высказался о дуэте с известным певцом

Сегодня, 13:10

Олег Винник и Михаил Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года"

29 апреля во Дворце Украина состоится один из самых масштабных концертов "Украинская песня года". Организаторами проекта выступили поющий ректор Михаил Поплавский и звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Олег Винник.

Прошлогодняя церемония награждения премии "Украинская песня года" поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Но и в этом году соорганизаторы мероприятия обещают, что каждым номером будут удивлять зрителей.

Михаил Поплавский и Олег Винник
Михаил Поплавский и Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поплавский и Винник организовывают "Украинскую песню года" уже второй раз. А режиссером постановщиком шоу выступит Катя Царик, которая сотрудничает и с премией M1 music Awards. Само же шоу будет транслировать телеканал "Украина".

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Но многих интересует вопрос: не планируют ли Олег Винник и Михаил Поплавский записать дуэт?

"Если профинансируют, то мы споем, – заявил ректор и добавил – Понимаете, самое главное, что я с мальчиком не пою! Чтобы не приплели что-то, понимаете?".

Что ж, похоже, главная интрига премии будет раскрыта на самой премии. Дождитесь!

Ранее певец Олег Винник шокировал зрителей заявлением на шоу "Маска".

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