"Я не отец – робота": Владимир Кличко о воспитании дочери

Боксер поделился секретами воспитания своей дочери

После расставания с голливудской актрисой Хейден Панеттьери Владимир Кличко один воспитывает их общую дочь Каю-Евдокию. Боксер редко говорит о своей дочери, но для сайта братьев Кличко решил сделать исключение.

Владимир рассказал, что во время карантина они с шестилетней дочерью проводили много времени вместе.

"Кая также любит вызовы. А некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, кататься на лошадях. Я не отец – робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию", – поделился боксер.

Владимир Кличко с дочкой Фото: instagram.com/klitschkoteam/

Знаменитый отец хочет, чтобы материальные ценности для девочки не были на первом месте.

"Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы — небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя", – рассказал Кличко.

Ранее мы рассказывали, что Хейден Панеттьер завела новую страничку в Instagram.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться