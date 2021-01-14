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"Я не отец – робота": Владимир Кличко о воспитании дочери

Сегодня, 12:49

Боксер поделился секретами воспитания своей дочери

После расставания с голливудской актрисой Хейден Панеттьери Владимир Кличко один воспитывает их общую дочь Каю-Евдокию. Боксер редко говорит о своей дочери, но для сайта братьев Кличко решил сделать исключение.

Владимир рассказал, что во время карантина они с шестилетней дочерью проводили много времени вместе.

"Кая также любит вызовы. А некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, кататься на лошадях. Я не отец – робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию", – поделился боксер.

Владимир Кличко с дочкой
Владимир Кличко с дочкой
Фото: instagram.com/klitschkoteam/

Знаменитый отец хочет, чтобы материальные ценности для девочки не были на первом месте.

"Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы — небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя", – рассказал Кличко.

Ранее мы рассказывали, что Хейден Панеттьер завела новую страничку в Instagram.

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Источник: instagram.com/klitschkoteam/
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