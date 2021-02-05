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"Я даже не почувствовала": Джиджи Хадид рассказала, как 14 часов рожала дома

Сегодня, 09:32

25-летняя модель снялась для мартовского номера Vogue

25-летняя Джиджи Хадид, которая в сентябре прошлого года впервые стала мамой, снялась для мартовского номера журнала Vogue. В интервью супермодель рассказала о домашних родах, и о том, как ее возлюбленный отреагировал на появление ребенка.

Роды Джиджи проходили дома в Пенсильвании. Молодая мама призналась, что все длилось около 14 часов, и что рядом с ней постоянно находились Зейн Малик, мама Иоланда, сестра Белла и акушерка с помощником.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: Vogue

"На самом деле я, наверное, выглядела сумасшедшей. Я была словно дикое животное", – прокомментировала роды Джиджи.

Ее дочка Хай появилась на свет на неделю позже прогнозируемого срока. Звезда готовилась к родам дома, посмотрев перед этим фильм, побудивший ее к этому решению.

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"Мы с Зейном посмотрели документальный фильм 2008 года The Business of Being Born ("Бизнес на рождении"), в котором критически оценивается медицинское вмешательство и рассказывается об успешных домашних родах. Мы оба взглянули друг на друга и подумали: "Кажется, это знак", – объяснила Хадид свой выбор.

Фото: instagram.com/voguemagazine

Джиджи добавила, что Зейн первым взял малышку на руки: "Я даже не почувствовала, что уже родила ее. Я была так измотана, что просто подняла глаза и увидела, что он уже держит ее. Это было так мило".

Напомним, что совсем недавно Джиджи Хадид наконец рассекретила имя своей дочери.

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