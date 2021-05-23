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Выступления тройки фаворитов Евровидения-2021 в финале (видео)

Сегодня, 03:10

Победителем конкурса стала Италия, Франция заняла второе место, а Швейцария – третье

Фото: instagram.com/Eurovision

"Евровидение" в этом году было очень ярким и эмоциональным. Мы увидели столько впечатляющих выступлений, что их точно нужно пересмотреть еще хотя бы по разу! И самое крутое, что в следующем году конкурс пройдет в Италии, ведь победителем стала группа Måneskin.

Сегодня Life подробно рассказывал, как прошел финал "Евровидения-2021", а в этом материале предлагаем увидеть ТОП-3 выступления в гранд-финале, которые заняли первые строчки турнирной таблицы.

1-е место – Måneskin – Zitti E Buoni (Италия)

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2-е место – Barbara Pravi – Voilà (Франция)

3-е место – Gjon's Tears – Tout l'Univers (Швейцария)

Представители Украины на "Евровидении-2021" – группа Go_A заняли пятое место в турнирной таблице с 364 баллами в сумме. Литва стала единственной страной, чье жюри присудило Украине 12 баллов. Что касается зрительского голосования, то Go_A здесь на втором месте по количеству баллов – 267.

Ранее мы также рассказывали, почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin из Италии.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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