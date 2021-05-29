Людмила Добровольская – о возвращении на ТВ, тяжелых эфирах и о личной жизни

Легенда украинского телевидения Людмила Добровольская вернулась в кадр новостей "Сегодня"

Людмила Добровольская Фото: Украина 24

Легенда украинского телевидения – Людмила Добровольская – вернулась в кадр новостей "Сегодня", чтобы информировать зрителей телеканалов "Украина" и "Украина 24". Людмила хоть редко рассказывает о себе, но мы узнали некоторые секреты жизни сильной женщины.

В этом году новости "Сегодня" обновились: к информационной команде ведущих присоединилась звезда телевидения – Людмила Добровольская:

"Последние четыре года я была руководителем информационного прайма телеканала "Украина". Когда мой руководитель, Юрий Сугак, в очередной раз предложил вернуться в эфир, устоять не смогла. Я счастлива вернуться к зрителю. Хочу признаться: мне его не хватало".

Все, за что берется телеведущая, она делает отлично. Например, в детстве в родной Одессе Людмила занималась гимнастикой и фигурным катанием. И имела все шансы стать известной спортсменкой. Впрочем, несмотря на достижения, она внезапно оставила спорт ради профессии филолога. Родители без лишних слов приняли решение дочери, ведь всегда поддерживали ее.

"Я ушла из спорта, хотя имела спортивные разряды, и с тех пор ни разу не смотрела соревнования по фигурному катанию. Если я уже решила идти, то ухожу навсегда", – рассказывает Людмила.

После окончания университета она в который раз перевернула свою жизнь с ног на голову:

"Я закончила университет, вышла замуж, родила дочь, сидела в декрете. И каждый раз, когда включала телевизор, смотрела наши первые негосударственные телеканалы, у меня просто шла кровь из глаз, потому что видела орфографические ошибки. Поэтому решила пойти на телевидение и начать исправлять ошибки. Так сложилось, что тогда искали ведущих новостей. Я записала пробы и кастинг остановили".

За несколько лет телеведущая переехала в столицу, где работала на одном из общенациональных каналов. Признается, что труднее всего было выходить в эфир в моменты трагедий, как вот во время авиакатастрофы на Скниловском аэродроме под Львовом в 2002 году.

"Помню, когда упал самолет, мы вышли в эфир почти сразу. Погибших считали в эфире. Показывали детей, которые не могли найти своих родителей", – вспоминает ведущая.

Кроме того, работая в кадре, ей приходилось выходить в эфир даже со сломанной ногой:

"Ногу сломала, когда ездила на мотоцикле. Но в эфир я продолжала выходить с загипсованной ногой. Меня заносили в студию наши операторы".

Мало кто знает, что стиль ведущих телевизионных новостей во многом начался именно из трендов, которые вводила Людмила:

"Сплошная заслуга Надежды Кудрявцевой – это легендарный стильмейкер. Даже первый стильмейкер украинского телевидения. Галстуки, которые когда-то я надевала, тогда считались смелым, революционным шагом демонстрации характера в кадре. Прошло несколько лет пока другие женщины осмелились появиться в кадре в галстуке".

О личной жизни телеведущая откровенно признается:

"У каждого из нас есть личная жизнь. Я не люблю туда пускать общественность. Да, я давно разведена, но мы всегда были в прекрасных отношениях с отцом ребенка. Мы расстались, когда я переехала в Киев, а дочь Марина тогда пошла в первый класс".

Несмотря на образ "железной леди", в жизни легендарная телеведущая женственности не чурается. Людмила всегда находит время на себя и, признается, что как женщина – она счастлива.

Ранее ведущая телеканала "Украина 24" Юлия Войнар рассказала о подготовке к эфирам.

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