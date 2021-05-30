Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

В постах рэпер признался, почему в финале шоу не выбрал Алису

Тимати/Алиса Грабовая Фото: instagram.com/timatiofficial, instagram.com/alisa_grabovaja

В финале российского "Холостяка" Тимати выбрал Катерину Сафарову, очень нежно простившись перед этим с другой финалисткой – Алисой Грабовой. И пока зрители ждут от рэпера речь о победительнице шоу, он посвящает посты Алисе.

В Instagram-профиле Тимати сразу после выхода последнего эпизода "Холостяк" представил трек, посвященный Грабовой – "Падаем вместе".

После этого он опубликовал видео с финального выпуска, в котором была Алиса Грабова. В описании рэпер признался, почему не выбрал ее.

"Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убеждён что таких просто нет... Мне не нужно было тратить время на разгадки ребусов, а нужно было понять, что их нет. Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов", – написал Тимати.

В комментариях зрители "Холостяка" упрекнули Тимати в том, что он не пишет о Кате, хотя все очень ждут пост о ней:

"Пост про Алису никто не ждал. Где пост про Катю?"

"Ты Катю выбрал или Алису? Сколько можно о ней писать и песни посвящать?"

Скриншот: іnstagram.com/timatiofficial

Ранее мы рассказывали кто такая Катя Сафарова и что о ней известно.

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