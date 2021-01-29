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Вторая жена Высоцкого прикована к постели и находится в тяжелом состоянии

Сегодня, 16:04

Информацию подтвердил сын

Вторая жена актера, поэта и певца Владимира Высоцкого Людмила Абрамова находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.

Как стало известно, мама двоих детей Высоцкого Аркадия и Никиты уже долгое время прикована к постели.

Новость о проблемах со здоровьем мамы подтвердил Никита Высоцкий изданию Teleprogramma.pro. Но также он отметил, что не хотел бы это обсуждать.

Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий
Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий
Фото: Telegram-канал НеМалахов

"Это дело моей семьи. Мы бы не хотели это ни с кем обсуждать. Моя мама действительно больна. Это правда. Все остальное — это как бы никого не касается. Всего доброго", – сказал сын Высоцкого.

Напомним, что Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий прожили в браке около пяти лет. В браке у них родилось двое сыновей – Аркадий и Никита. Людмила работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея В. Высоцкого

Ранее мы рассказывали, каким был Владимир Высоцкий.

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Источник: Telegram-канал НеМалахов
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