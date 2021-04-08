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ВСУ опровергли участие Оксаны Антонюк в Славянском базаре

Сегодня, 15:38

Заслуженная артистка Украины не планировала участвовать в ежегодном фестивале

Скандалы вокруг "Славянского базара", выступать на котором отказались многие украинские артисты, не утихают. В этот раз появилась информация о том, что новой ведущей фестиваля стала Оксана Антонюк – режиссер-постановщик ансамбля песни и танца. Теперь это опровергли в военно-музыкальном управлении Вооруженных Сил Украины.

Как сообщается на официальной Facebook-странице Генштаба ВСУ, Оксана Антонюк не планировала и не собирается принимать участие в "Славянском базаре".

Оксана Антонюк
Оксана Антонюк
Фото: Оксана Антонюк / Facebook

"7 апреля 2021 ряд интернет-ресурсов опубликовал новость под заголовком "Славянский базар" объявил новую ведущую – режиссера Ансамбля Вооруженных Сил Украины ". Военно-музыкальное управления Вооруженных Сил Украины сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Организаторы фестиваля не обращались лично к режиссеру-постановщику Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Оксаны Антонюк", – говорится в заявлении.

До этого сама заслуженная артистка Украины сама прокомментировала появившиеся фейк-ньюз. Изданию "Детектор Медиа" она сообщила, что организаторы могли объявить ее имя, потому что им нужно было заявить кого-то от Украины.

Это уже не первый скандал, который разворачивается в преддверии "Славянского базара". В афише были заявлены артисты, которые даже не собирались принимать участие в фестивале. Тем временем некоторые ведущие и артисты намеренно отказались от участия, чтобы поддержать белорусов, которые протестуют против нынешней власти в Беларуси.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за того, что Олег Винник заявлен как гость фестиваля "Славянский базар".

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Славянский базар
Источник: Оксана Антонюк / Facebook
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