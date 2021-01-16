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Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

Сегодня, 17:41

16 января признан днем британской четверки с 2001 года

16 января поклонники легендарной группы The Beatles отмечают World Beatles Day. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная четверка. В честь Международного дня "битлов" мы решили вспомнить, в каких фильмах звучат их замечательные песни.

Всемирный день The Beatles был установлен 16 января решением ЮНЕСКО в 2001 году. С датой 16 января связывают открытие клуба The Cavern, в котором играли Битлз.

The Beatles, 1963 год
The Beatles, 1963 год
Фото: Getty Images

Вторая возможная причина – в 1964 году 16 января журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде, что стало знаменательным событием для группы.

"Валериан и город тысячи планет" (2017)

В фильме и трейлере к нему прозвучала песня "Because". Это первый случай предоставления прав на использование в каком-либо трейлере песни в исполнении именно "ливерпульской четверки", а не кавер-версии других музыкантов.

"Лига справедливости" (2017)

Композиция Come Together в исполнении Кларка-младшего и Junkie XL является новым прочтением классической песни The Beatles 1969 года с альбома Abbey Road. В представленном варианте песня приобрела фирменное блюзовое звучание Гэри, соединенное с тяжелой бас-линией Junkie XL.

"Реальная любовь" (2003)

Наверное, одна из самых трогательных и запоминающихся сцен мелодрамы сопровождается кавером на знаменитую песню The Beatles – All You Need is Love, исполняет его британский певец Линден Дэвид Холл.

"Однажды в Америке" (1984)

В одной из сцен легендарной криминальной драмы с Робертом де Ниро в главной роли можно услышать инструментальную версию культовой Yesterday.

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"Армагеддон" (1998)

Легендарный фильм – легендарная музыка. Еще до того, как команде Брюса Уиллиса и Бена Аффлека наступает полный Армагеддон, в процессе сборов можно услышать песню Come Together – кавер "битлов" для фильма записала не менее знаменитая группа Aerosmith.

"Мистер Бин" (1997)

В комедии с неподражаемым Роуэном Аткинсоном звучит песня Yesterday в исполнении Wet Wet Wet… и Дэвида Лэнгли.

Ранее Пол Маккартни рассказал, почему распались The Beatles.

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Битлз фильм The Beatles
Источник: Сегодня
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