"Всем советую попробовать": Сын Наташи Королевой пошел по стопам Тарзана
Молодой человек занялся Pole Dance
Пока Наташа Королева приходит в себя после всего случившегося в этом году, ее 18-летний сын Архип решил пойти по стопам отца и занялся Pole Dance. Об этом он рассказал на своей страничке в Instagram.
Сын Королевой и Тарзана показал несколько элементов, которые ему удалось освоить. Парень признался, что никогда не думал о занятиях Pole Dance.
"По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься Pole Dance", – написал Архип.
Подписчикам он порекомендовал приобрести мазь от ушибов и синяков, если они решат последовать его примеру.
"Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, потому что их будет много. А исполнять элементы на не заживших ушибах это что-то с чем-то.Но кожа быстро набивается и становится очень весело", – посоветовал сын Королевой
Парень признался, что ему понравилось заниматься Pole Dance и он советует всем попробовать.
"В целом мне очень понравилось, ты как будто бросаешь вызов гравитации. Всем советую попробовать", – написал Архип.
Ранее Наташа Королева удивила горячими танцами.
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