Все пропало! Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом: что произошло

Официального комментария по этому поводу пока что нет

Netflix удалил из своей американской библиотеки все фильмы с голливудским актером Джонни Деппом. Вероятно, это связано с проигрышем актера в суде по делу об избиении его бывшей жены Эмбер Херд. Однако официального комментария по этому поводу пока что нет, передает издание The Geek Buzz.

Фаны в жесткой форме потребовали от Netflix возвращения фильмов с кумиром, угрожая компании серьезными финансовыми потерями.

"Тот факт, что они удалили все фильмы Джонни Деппа из американского Netflix, действительно отвратителен, особенно с учетом множественных доказательств, что это он подвергался насилию, а не Херд", – написал один из пользователей сети.

"Netflix, все в ярости, что вы уволили Деппа безо всякой причины. Вы помогаете нездоровой женщине, показывая людям, что все хорошо. Но это отвратительно. Не могу дождаться, когда вы поймете, сколько денег потеряли на этом", – прокомментировал второй.

Джонни Депп исчез из Netflix Фото: instagram.com/netflix

К слову, из-за скандала с Эмбер Херд Джонни Депп недавно также лишился роли в "Фантастических тварях 3".

А вот сама Херд времени зря не теряет. Звезда фильма "Аквамен" сняла видео, в котором рассказала, чем ей запомнился 2020 год, и подвела итоги. Но юзеры обрушились на актрису с оскорблениями и критикой, а также стали на защиту Джонни Деппа.

Напомним, ранее 57-летний Депп выступал с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. В материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер Херд, будучи с ней в браке. А предполагаемый любовник Эмбер Херд, миллиардер Илон Маск, предлагал ей защиту и охрану.

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