Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Все пропало! Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом: что произошло

Сегодня, 12:35

Официального комментария по этому поводу пока что нет

Netflix удалил из своей американской библиотеки все фильмы с голливудским актером Джонни Деппом. Вероятно, это связано с проигрышем актера в суде по делу об избиении его бывшей жены Эмбер Херд. Однако официального комментария по этому поводу пока что нет, передает издание The Geek Buzz.

Фаны в жесткой форме потребовали от Netflix возвращения фильмов с кумиром, угрожая компании серьезными финансовыми потерями.

"Тот факт, что они удалили все фильмы Джонни Деппа из американского Netflix, действительно отвратителен, особенно с учетом множественных доказательств, что это он подвергался насилию, а не Херд", – написал один из пользователей сети.

"Netflix, все в ярости, что вы уволили Деппа безо всякой причины. Вы помогаете нездоровой женщине, показывая людям, что все хорошо. Но это отвратительно. Не могу дождаться, когда вы поймете, сколько денег потеряли на этом", – прокомментировал второй.

Джонни Депп исчез из Netflix
Джонни Депп исчез из Netflix
Фото: instagram.com/netflix

К слову, из-за скандала с Эмбер Херд Джонни Депп недавно также лишился роли в "Фантастических тварях 3".

А вот сама Херд времени зря не теряет. Звезда фильма "Аквамен" сняла видео, в котором рассказала, чем ей запомнился 2020 год, и подвела итоги. Но юзеры обрушились на актрису с оскорблениями и критикой, а также стали на защиту Джонни Деппа.

Читайте также:
Сторонники Джонни Деппа создали петицию против Эмбер Херд: что они требуют

Напомним, ранее 57-летний Депп выступал с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. В материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер Херд, будучи с ней в браке. А предполагаемый любовник Эмбер Херд, миллиардер Илон Маск, предлагал ей защиту и охрану.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В украинском боевике Apple-Man могут сняться Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне Джонни Депп получит полный гонорар за "Фантастических тварей 3", в которых не будет сниматься Джонни Деппа в «Фантастических тварях» может заменить Мадс Миккельсен - СМИ Сторонники Джонни Деппа создали петицию против Эмбер Херд: что они требуют
Джонни Депп Netflix Эмбер Херд
Реклама

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Events

Католическое Рождество: эффектные поздравления в стихах, прозе, открытках и смс

Сегодня, 06:00Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 15:44Events

Католическое Рождество-2020: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 10:47Шоу-бизнес

Сын Виктора Павлика признался, что думает о молодой жене отца

Вчера, 10:10Шоу-бизнес

Родилась с "волчьей пастью": танцующий миллионер впервые показал дочь (фото)

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня 24 декабря: Близнецы будут на всех орать, а Ракам захочется вина

23 декабряШоу-бизнес

"Были готовы к этому": сын Виктора Павлика о смерти младшего брата

23 декабряАфиша

Новый год 2021: самые атмосферные треки для праздничного плейлиста

23 декабряFood

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

22 декабряШоу-бизнес

Николай Басков проговорился о разводе Королевой и Тарзана – видео

22 декабряFood

Греческий салат: польза и секреты приготовления

22 декабряШоу-бизнес

Голубые глаза и каре: Оля Полякова кардинально сменила имидж (фото)

22 декабряШоу-бизнес

Звезда "Моей прекрасной няни" рассказала, почему перестала общаться с Заворотнюк после болезни

22 декабряШоу-бизнес

Что дарить дочери, жене и родителям на Новый год 2021 — гид по подаркам от Владимира Остапчука

22 декабряШоу-бизнес

Анита Луценко о финале "Холостячки": "Будущей девушке Леши очень повезет с ним"

22 декабряШоу-бизнес

Меган Маркл заметили с округлившимся животом в объемной кофте: фото

Новости партнеров

Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Танцующий миллионер и его жена показали, как выглядели в детстве
Танцующий миллионер и его жена показали, как выглядели в детстве
Звездные свадьбы: кто из знаменитостей пошел под венец в 2020 г
Звездные свадьбы: кто из знаменитостей пошел под венец в 2020 г
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy
Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять