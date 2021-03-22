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Все перепутали: когда на самом деле состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 12:39

В СМИ попало свидетельство о браке Меган Маркл и принца Гарри

Во время интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что они с принцем Гарри поженились на несколько дней раньше, чем все думают. Церемонию, за которой наблюдал весь мир, она назвала просто "спектаклем" для публики. Журналистам удалось узнать, когда все-таки состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

The Sun опубликовало документ, подтверждающий, что законными мужем и женой герцоги Сассекские стали 19 мая 2018 года в Виндзорском замке, в качестве свидетелей указаны принц Чарльз и ее мать Дориа Рэгланд.

Копия свидетельства о браке принца Гарри и Меган Маркл
Копия свидетельства о браке принца Гарри и Меган Маркл
Фото: The Sun

Эксперты предположили, что Меган Маркл неправильно все поняла: обмен клятвами с принцем Гарри в присутствии архиепископа Кентерберийского, о котором говорилось в интервью, это была просто репетицией перед настоящей церемонией.

Ранее и архиепископ Кентерберийский, который присутствовал на "тайной" церемонии опроверг слова Меган, что это была официальная свадьба.

"Меган — американка, она просто все не так поняла. Она в этом не разбирается", – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри рассказал о личной потере.

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