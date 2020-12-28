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Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл

Сегодня, 14:00

Сейчас обе знаменитости проживают по соседству

Меган Маркл и Дженнифер Энистон, которую накануне затравили в Сети, враждуют около девяти лет. После выхода из королевской семьи Маркл хотела наладить общение с актрисой, тем более, что они проживают по соседству. Однако, как пишет New Idea, у Меган это не вышло.

Дженнифер Энистон невзлюбила Меган Маркл после того, как последняя раскритиковала фильм "Несносные боссы" – в нем обе знаменитости снимались в 2011 году.

Тогда будущая супруга принца Гарри заявила, что она "ничуть не хуже Дженнифер, и что однажды она ей покажет".

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Источник утверждает, что Меган не понравилось, что ее роль в картине сократили до 30 секунд, да и Энистон на съемочной площадке игнорировала ее.

Кроме того, еще в начале 2000-х, когда Меган Маркл стала известной в Голливуде, она сказала, что "хотела бы стать следующей миссис Питт".

Актриса Дженнифер Энистон
Актриса Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

К несчастью для нее, Энистон об этом узнала. И с тех пор затаила злобу на коллегу, говорит инсайдер.

"Когда Меган и Гарри переехал в Лос-Анджелес в начале этого года, и герцогиня сделала шаги, чтобы построить дружбу с Энистон, ей было отказано", – пишет издание.

О ссорах между знаменитостями смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри выиграли суд у канадских папарацци.

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