Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл
Сейчас обе знаменитости проживают по соседству
Меган Маркл и Дженнифер Энистон, которую накануне затравили в Сети, враждуют около девяти лет. После выхода из королевской семьи Маркл хотела наладить общение с актрисой, тем более, что они проживают по соседству. Однако, как пишет New Idea, у Меган это не вышло.
Дженнифер Энистон невзлюбила Меган Маркл после того, как последняя раскритиковала фильм "Несносные боссы" – в нем обе знаменитости снимались в 2011 году.
Тогда будущая супруга принца Гарри заявила, что она "ничуть не хуже Дженнифер, и что однажды она ей покажет".
Источник утверждает, что Меган не понравилось, что ее роль в картине сократили до 30 секунд, да и Энистон на съемочной площадке игнорировала ее.
Кроме того, еще в начале 2000-х, когда Меган Маркл стала известной в Голливуде, она сказала, что "хотела бы стать следующей миссис Питт".
К несчастью для нее, Энистон об этом узнала. И с тех пор затаила злобу на коллегу, говорит инсайдер.
"Когда Меган и Гарри переехал в Лос-Анджелес в начале этого года, и герцогиня сделала шаги, чтобы построить дружбу с Энистон, ей было отказано", – пишет издание.
О ссорах между знаменитостями смотрите в сюжете:
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