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Врачи не дают интервью: менеджер МакSим сделала новое заявление о певице

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
2 июля, 16:54
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Российская певица МакSим все еще находится в больнице. Ее состояние не улучшается, а в СМИ ежедневно появляется новая информация о звезде
Представительница МакSим сделала новое заявление о состоянии певицы
Представительница МакSим сделала новое заявление о состоянии певицы / Фото: YouTube

Менеджер российской певицы МакSим, которая уже несколько недель находится в состоянии комы, – Яна Богушева рассказала, что сейчас с Мариной Амбросимовой (настоящее имя певицы). Представительница звезды сказала, что на сегодня никаких изменений нет.

Богушева не комментирует диагноз МакSим, который обсуждают в Сети, только отметила, что это "врачебная тайна".

"Настоящие врачи, которые лечат Марину, не дают интервью", – сказала менеджер МакSим изданию PeopleTalk.

Накануне стало известно, что медики обнаружили у МакSим признаки серьезного заболевания. Они считают, что у певицы болезнь, поражающая печень, которая могла привести к ухудшению здоровья звезды. Это может быть хроническая стадия.

Певица МакSим
Певица МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим почти полностью поражены легкие. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей в частной клинике "Медси" в Отрадном – одном из районов Москвы.

Ее госпитализировали несколько недель назад сразу после концерта в Казани, перед которым у Марины поднялась высокая температура, но тем не менее она не отменила свое выступление.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета певицы МакSим, которая сейчас лежит в коме.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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