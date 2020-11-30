"Впервые сама делала уколы": Злата Огневич переболела коронавирусом

Певица рассказала, как у нее проходила болезнь

Все больше украинских звезд болеет коронавирусом. Украинская певица Злата Огневич, которая недавно выпустила песню на польском языке, переболела коронавирусом. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Певица отметила, что все началось вечером, когда она почувствовала сильную боль в горле, а утром появились признаки ОРВИ.

"Всю ночь невидимое кольцо сжимало шею, и в горле сильно першило. Я периодически рассасывала пастилки от ангины, они обычно меня спасают. Утро. Все признаки начала ОРВИ, приняла обычные лекарства", – вспомнила Злата Огневич.

К вечеру боль в голе прошла, и это насторожило артистку. Она позвонила своему папе, который по профессии врач, и он назначил лечение.

Певица Злата Огневич Фото: пресс-служба

Злата призналась, что впервые в жизни сама себе делала уколы, хоть она из тех, кто очень их боится.

"В течение восьми дней я внутримышечно + подкожно вводила эти два лекарства. Это при том, что я панически боюсь уколов, и мне пришлось 30 минут уговаривать себя перед первым", – рассказала певица.

Температура 38,2 у Златы была только один день. Обоняние и вкус пропали на пятый день болезни, плюс было ощущение тошноты. Через неделю обоняние частично вернулось, и только спустя месяц вернулось полностью.

Певица отметила, что легкая форма – не так страшно, но важно вовремя начать лечение.

"В целом это совсем не страшно, я про легкую форму. А ею болеют около 80% зараженных. Главное – вовремя приступить к лечению и мыслить позитивно! Берегите себя и близких", – написала Злата Огневич.

Ранее коронавирусом заболела Илона Гвоздева.

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