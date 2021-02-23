Впервые после объявления о беременности Меган Маркл появилась на публике в платье за 104 тысячи гривен

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в диджитал-конференции

После того как Меган Маркл и принц Гарри отказались возвращаться в королевскую семью они не собираются пропадать из поля зрения СМИ и поклонников.

Как пишет People, герцоги Сассекские появились на диджитал-конференции Spotify Stream On conference, чтобы обсудить свои творческие планы и рассказали о своем подкасте Archewell Audio .

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram.com

"Мы используем подкастинг, чтобы вести важные разговоры.Мы создали Archewell Audio, чтобы убедиться, что мы можем дать возможность тем голосам, которые, возможно, не были слышны, и узнать правдивые истории людей", – рассказала Маркл.

Стоит отметить, что это первое появление Меган Маркл после объявления о беременности. Для онлайн-выхода герцогиня Сассекская выбрала платье Oscar de la Renta стоимостью 3.5 тысячи долларов (104 тысячи гривен – прим.ред)

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри может вернуться в Лондон раньше запланированного срока.

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