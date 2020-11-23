Возвращение Винника и первый танец Кароль: как прошел полуфинал "Танців з зірками-2020"

Узнайте все подробности тринадцатого прямого эфира

В это воскресенье, 22 ноября, состоялся полуфинал шоу "Танці з зірками-2020", которое ранее покинул Сергей Мельник. В тринадцатом прямом эфире еще одна пара выбыла из шоу. Кто это был, а также другие подробности выпуска узнайте далее в материале.

Этим вечером за победу соревновались три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Ведущими на балконе были бывшие участники сезона Олег Винник и Ольга Фреймут, а приглашенной судьей стала Леся Никитюк.

Первыми свой номер представили Санта Димопулос и Макс Леонов. Они станцевали горячее ча-ча-ча под хит MONATIK. Их первая оценка – 40 баллов.

Далее сказочный вальс станцевали Юлия Санина и Дима Жук. Они также заработали 40 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк вышли на паркет в образах из фильма "За двумя зайцами", а вместе с ними впервые станцевал ведущий проекта Юрий Горбунов. Их оценка – 40 баллов.

Вторым танцем Санты и Макса стал квикстеп. Звездные судьи оценили его в 39 баллов.

37 баллов заработал танец латиноамериканской программы – пасодобль Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Впрочем Катерина Кухар осталась недовольна движениями Мейхер.

Вторым танцем этого эфира для Юлии Саниной и Димы Жука стала румба. К ним присоединилась ведущая проекта Тина Кароль, которая впервые за все существование "Танців з зірками" вышла на паркет. Трио заработало 40 баллов от жюри.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк в третий раз зажгли в прямом эфире с танцем фокстрот. Номер принес паре дополнительные 39 баллов.

Третий танец Юлии Саниной и Димы Жука – самба, которую Григорий Чапкис назвал самой техничной и правильной. Юля и Дима заработали 39 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов пригласили для танго Олега Винника. Их жаркий номер оценили в 40 баллов.

В этом прямом эфире "танца за жизнь" не было. Какая пара выбыла из проекта в полуфинале, а кто прошел в суперфинал, узнайте здесь.

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