Возлюбленная покойного экс-солиста "Иванушек" попала в психбольницу из-за наследства

Борьба за наследство певца продолжается

Борьба за наследство экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который умер в 2017 году, развернулась с новой силой.

Певец оставил три квартиры в Москве, также жилье в Черногории и Болгарии. Гражданской жены певца Александры Куцевол не оказалось в завещании, но она не собирается сдаваться и претендует на наследство артиста. Как пишет StarHit, Куцевол поселилась в одной из квартир Олега в центре Москвы и не хочет съезжать. И даже судебные приставы пока не могут ее выселить.

Олег Яковлев с Александрой Куцевол Фото: Instagram.com

Гражданская жена покойного артиста предоставила справку о том, что в данный момент проходит лечение в психлечебнице.

"Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь", – рассказал актер Алексей Шаранин, близкий друг одного из законных наследников.

Сообщается, что ранее Александра Куцевол подавала в суд в попытке оспорить завещание, но проиграла.

Ранее мы рассказывали, что продолжается борьба за квартиру покойной Жанны Фриске.

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