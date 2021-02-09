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Внучка Ющенко прокомментировала слухи о своих пластических операциях

Сегодня, 15:33

Доменика опубликовала архивные фото

Выступление внучки Виктора Ющенко Доменики на проекте "Голос країни" активно обсуждается. Кто-то обсуждает вокал, а кто-то пластические операции девушки. Доменика решила сама в Instagram прокомментировать слухи о пластике.

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Девушка опубликовал в Instastories свои детские фото, чтобы доказать, что хирургических вмешательств не было.

"Что касается моих так называемых "удаленных комков Биша, подтянутых раскосых глаз и ринопластики", — можете забыть. Спасибо маме и папе за лицо, которое они мне подарили", – подписала фото Доменика.

Мы предлагаем посмотреть фото Доменики. Так девушка выглядит сейчас.

Доменика Ющенко
Доменика Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменика Ющенко
Доменика Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменика Ющенко
Доменика Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

А несколько лет назад Доменика Ющенко выглядела так.

Доменика Ющенко
Доменика Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Доменика Ющенко
Доменика Ющенко
Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Ранее в Сети раскритиковали новые фото Ольги Сумской.

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Источник: instagram.com/domenika_yushchenko
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