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Внучка Елизаветы II опубликовала трогательные фото с маленьким сыном

Сегодня, 11:51

Принцесса Евгения опубликовала новые семейные фото

Внучка Елизаветы II принцесса Евгения, которая недавно стала мамой, с удовольствием делится с поклонниками королевской семьи новыми фото. В Instagram она опубликовала новые трогательные снимки с мужем и сыном Августом.

На фото принцесса Евгения запечатлена с сыном на руках, рядом с ней супруг Джек Бруксбэнк.

Принцесса Евгения с семьей
Принцесса Евгения с семьей
Фото: instagram.com/princesseugenie

На другом фото супруг внучки Елизаветы II держит малыша.

Сын принцессы Евгении
Сын принцессы Евгении
Фото: instagram.com/princesseugenie

"Спасибо за вчерашний день рождения... Я получила лучший подарок, о котором только могла мечтать!" – подписала она фото.

Напомним, в октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола. Стоит отметить, что принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей – Hauser & Wirth.

Ранее мы рассказывали, что следует знать о принцессе Евгении.

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