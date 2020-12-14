Внебрачный сын Кашпировского: что скрывает известный экстрасенс

27-летний парень утверждает, что тоже имеет "дар исцеления"

Роман с легендарным Кашпировским! Его имя гремело на весь Советский Союз, на телесеансы собирались миллионы людей. И сотни женщин убеждали, что рожали от него детей! Впрочем, только с одним ребенком Кашпировский общался лично!

По молниеносно короткий срок имя Анатолия Кашпировского приобрело фантастическую популярность. В залах негде было яблоку упасть. Он стал мечтой миллионов женщин. 27-летний Алексей Фуштей называет себя внебрачным сыном очень популярного в 90-х годах экстрасенса.

"О том, что он мой отец, я знал с самого детства. Когда я ходил в садик, начал задевать маме вопросы, где мой папа, почему другие папы приходят, а моего нет. Она мне ответила, что наш папа нас бросил, он в Америке сейчас живет, у него другая семья, мы ему не нужны", – рассказывает Алексей Фуштей.

Его мама Светлана тогда работала личной помощницей психотерапевта. Говорит: с Кашпировским был роман! Но сейчас отказывается общаться с журналистами, потому что устала от обид и недоверия.

"Все началось с того, что она пришла на сеансы по похудению, после чего он пригласил ее в личную 6-ю группу, потом все переросло в то, что он просил ее и ещё некоторых помогать разбирать письма", – говорит Алексей Фуштей. В доказательство связи его матери с Кашпировским парень показывает "Сегодня" вырезки из газет и справку из прокуратуры.

Во взрослом возрасте Алексей решил разыскать в соцсетях Кашпировского.

"Каждый день отправлял по фотографии, а потом он поздравил меня с днём рождения, с Новым годом. Несколько раз мы общались по телефону. Я ему прямой вопрос задавал, сын я ему или не сын. Он мне говорил: я не знаю", – вспоминает Алексей Фуштей.

Жажду общения с Кашпировским парень объясняет тем, что кроме внешнего сходства, унаследовал и некоторые его способности – он тоже якобы может исцелять людей.

"В 26 лет я понял, что могу человеку помочь могу вправит спину, плюс мне начали проявляться знаки разные. Ну, открылся дар, скажем так", – рассказывает Алексей Фуштей.

Алексей по образованию – педагог, кроме таких способностей, имеет еще и тренерские. Занимается с детьми.

"Анатолий Михайлович – это один из символов того времени, которое мы называем. В его жизни периодически возникают люди, которые что-то от него хотят, заявляют о родстве", – говорит Сергей Жорин, адвокат Анатолия Кашпировского.

Он не отрицает общения своего клиента с Алексеем, но говорит, что встречаться со всеми, кто заявляет о семейной связи, кумир миллионов не обязан:

"Кроме того, что Анатолий Михайлович является врачом-психиатром, он ещё деликатный и интеллигентный человек. И если действительно Алексей себе там нарисовал картину или поверил в то, что Анатолий Кашпировский является его папой, даже при отсутствии каких-то объективных доказательств, наносить ему травму какую-то любой порядочный человек не будет".

И когда Кашпировский перестал выходить на контакт, Алексей обратился в суд. Говорит, что иск отозвет, если Кашпировский приедет на встречу.

"Сегодня" обратились к специалисту по физиогномике. Женщина проанализировала портреты обоих мужчин.

"Для меня, как для специалиста это абсолютно разные люди. Алексей ведёт себя максимально пародируя или перенимая поведение, стиль одежды, короткую стрижку, максимально хочет быть похожим на Анатолия Михайловича. Глаза абсолютно разные, округлость глаз у Алексея говорит о том, что он часто может быть более фантазером. То есть, придумывать себе ту реальность, которой не существует, придумывать себе или поверить маме, которая сказала, что он сын", – рассказывает Светлана Арефния, физиогномист, психолог.

Но несмотря на все, Алексей Фуштей все-таки намерен доказать в суде, что Анатолий Кашпировский являеется его отцом.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после 18 лет брака известный маг-целитель обратился в суд с просьбой развести его с женой, которую он не видел шесть лет.

Также оказалось, что Кашпировский подделал грамоту УПЦ МП, хотя экстрасенс утверждал, что грамоту получил "за труды во славу святой Церкви".

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