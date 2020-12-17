Владимир Остапчук заинтриговал новостью о ребенке

Ведущий ответил на вопрос о пополнении в семье

Два месяца назад ведущий оригинального шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина стали супругами. Теперь после свадьбы у пары часто интересуются о том, не задумываются ли они о пополнении в семье. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" шоумен ответил на этот популярный вопрос.

На днях в столице отгремела ежегодная премия "Зіркового шляху" – "Ніч химер"! Любимая программа о звездах отметила знаменитостей, которые наиболее ярко проявили себя в 2020 году. А чтобы мероприятие было безопасным, ведущие проекта и премии Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко устроили праздник персонально для каждой звезды-номинанта.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На премию "Зіркового шляху" пришло немало селебрити. Кроме наград каждая знаменитость получила еще и эксклюзивный подарок от известного украинского дизайнера, художника по костюмам грандиозного шоу "Маска" Леси Патоки и предсказания на 2021 год, которые очень порадовали артистов. Гостями премии стали Владимир Остапчук с женой Кристиной. Ведущий заинтриговал новостью о ребенке.

"Это нормальная история, когда молодая семья хочет пополнения. Конечно я хочу, чтобы у нас с Кристиной появились маленькие Остапчуки", – отметил Владимир Остапчук в эфире телеканала "Украина".

Станут ли Владимир и Кристина в следующем году родителями? Кто из номинантов получил награду "секси года", а кто стал "нашей легендой"?! Эксклюзивный репортаж с "Ночі химер" не пропустите в программе "Зірковий шлях" уже 30 декабря!

Ранее мы рассказывали, кто главный в семье Владимира Остапчука.

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