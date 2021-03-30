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Владимир Остапчук сообщил о горе в семье: Успел попрощаться на прошлой неделе

Сегодня, 10:33

У телеведущего умерла бабушка

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, которому пришлось научиться водить мотоцикл, сообщил подписчикам печальную новость – у него умерла родная бабушка. Ведущий срочно выехал в родной город – Умань.

Грустными новостями Остапчук поделился в Instastories, где опубликовал фото дороги.

"Уехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться", – написал Владимир.

Скриншот: Instagram

Ранее Владимир сообщал в Instagram, что его 95-летняя бабушка перенесла инсульт. Женщина упала, разбила голову, после чего родители Остапчука, которые живут в Умани, забрали ее к себе.

Шоумен Владимир Остапчук
Шоумен Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Владимир Остапчук родился и вырос в Умани, в Киев он переехал в 2009 году, где окончил школу телеведущих и начал работать в сфере медиа и шоу-бизнеса.

Напомним, Владимир Остапчук рассказал, почему сейчас он не может нормально общаться со своими детьми вживую.

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