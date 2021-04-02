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Владимир Остапчук разденется в полуфинале "Маски"

Сегодня, 12:07

Смотрите новый выпуск гипершоу в субботу, 3 апреля

В эту субботу мы увидим одиннадцатый выпуск самого таинственного и успешного шоу телевидения "Маска", которое ранее покинули сразу два участника.

В полуфинале проекта шесть загадочных участников сойдутся в музыкальных батлах, дабы определить сильнейшего в каждой паре. Герои сделают все, чтобы доказать, что именно они достойны побороться за звание победителя гипершоу "Маска".

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Не меньше удивит и ведущий грандиозного проекта Владимир Остапчук, который в полуфинале перевоплотится в легендарного Терминатора.

Владимир Остапчук
Фото: телеканал "Украина"

Владимир Остапчук появится на сцене так же, как и герой Арнольда Шварценеггера в культовом фантастическом боевике – голышом. Затем он, конечно же, оденется, и в кожаных штанах и куртке продолжит вести проект.

Владимир Остапчук
Фото: телеканал "Украина"

Чтобы создать этот образ, гримерам понадобилось несколько часов, ведь Остапчуку накладывали специальный пластичный грим.

"Это полуфинал самого загадочного и феерического шоу современности "Маска" на телеканале "Украина"! Мне нужны ваше внимание, концентрированность и сосредоточенность. Обещаю – вам понравится. Терминатор не умеет врать. Одна из моих программ утверждает, что без цели мы – ничто. Наша цель в полуфинале – открыть как можно большее количество участников, поэтому мы раскроем сразу четыре маски. Уверен, что до конца вечера не все мои микросхемы доживут – они поплывут он накала страстей и эмоций", – говорит Владимир Остапчук.

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В одиннадцатом выпуске в музыкальных поединках сойдутся величественное Солнце и эффектная Бабка, трогательный Лягушонок и мужественный Носорог, романтический Дракон и невероятно милый Циклоп. За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинет проект, рассекретив свою личность.

Также зрители увидят нового героя – суперзвездного гостя Мохито, который снимет маску сразу после своего выступления. Чем будут удивлять участники на этот раз?

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите полуфинал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина

Недавно Иракли Макацария рассказал, что спасло его от вылета из шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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