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Владимир Остапчук рассказал, кто главный в его семье

Сегодня, 09:00

Телеведущий рассказал, кто руководит домашним процессом

Каким бы идеальными отношения в Instagram не казались, но бытовые вопросы могут повлиять на совместную жизнь. Ведущий проекта "Маска" Владимир Остапчук программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, кто главный в их семье с Кристиной Горняк.

В семье шоумена домашним процессом руководит жена.

"Кристина – командир, а я просто выполняю, – сказал Владимир Остапчук в эфире "Зіркового шляху". – Как папа сказал, так по-маминому и будет – это нормальная история".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"


Кристина отметила, что хоть все домашние обязанности на ней, но если она попросит Владимира помочь, он не откажет.

"Вова очень легко относится к моим просьбам, если мне нужно помочь что-то сделать. Абсолютно легко. Например, помыть или сложить вещи, – сказала жена телеведущего. – Но, конечно, я как женщина все это беру на себя".

Как звезды распределяют домашние обязанности, смотрите в сюжете

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