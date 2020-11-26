Дантес выпустил клип за 40 тысяч долларов — самое дорогое видео за всю его карьеру

Для съемок певец специально брал уроки хореографии

Украинский певец Владимир Дантес выпустил самый дорогой клип за всю его карьеру. Всеми подробностями съемок он поделился с программой "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Специально для клипа были построены большие декорации, а сам Дантес ради съемок брал уроки хореографии. И хотя точную сумму исполнитель не назвал, он все же уточнил, что стоимость работы – в районе 40 тысяч долларов.

"Больше, чем моя машина, Hyundai Tucson, знаете, я вам так скажу, реально больше. У меня впервые декорации построены, квартира. То есть я работаю с суперпрофессионалами, которые и так идут мне на уступки, много чего срезают где угодно. Но все равно это очень дорого", – поделился Дантес.

Ради истории о человеке, который находится в постоянных поисках самого себя, Дантесу пришлось даже похудеть.

"Ну я был не сильно большой, больше сушился. Но я сейчас вешу 68 килограммов, а это очень мало для меня", – говорит артист.

Дантес также две недели занимался с хореографом, чтобы исполнить яркие танцевальные движения в клипе.

Дантес рассказал о съемках клипа:

Ранее мы делали разбор скандального клипа и трека Нади Дорофеевой. Напомним, Дантес открыто признался, почему они с Надей Дорофеевой не готовы быть родителями.

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