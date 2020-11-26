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Дантес выпустил клип за 40 тысяч долларов — самое дорогое видео за всю его карьеру

Сегодня, 13:40

Для съемок певец специально брал уроки хореографии

Украинский певец Владимир Дантес выпустил самый дорогой клип за всю его карьеру. Всеми подробностями съемок он поделился с программой "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Специально для клипа были построены большие декорации, а сам Дантес ради съемок брал уроки хореографии. И хотя точную сумму исполнитель не назвал, он все же уточнил, что стоимость работы – в районе 40 тысяч долларов.

"Больше, чем моя машина, Hyundai Tucson, знаете, я вам так скажу, реально больше. У меня впервые декорации построены, квартира. То есть я работаю с суперпрофессионалами, которые и так идут мне на уступки, много чего срезают где угодно. Но все равно это очень дорого", – поделился Дантес.

Ради истории о человеке, который находится в постоянных поисках самого себя, Дантесу пришлось даже похудеть.

"Ну я был не сильно большой, больше сушился. Но я сейчас вешу 68 килограммов, а это очень мало для меня", – говорит артист.

Дантес также две недели занимался с хореографом, чтобы исполнить яркие танцевальные движения в клипе.

Дантес рассказал о съемках клипа:

Ранее мы делали разбор скандального клипа и трека Нади Дорофеевой. Напомним, Дантес открыто признался, почему они с Надей Дорофеевой не готовы быть родителями.

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