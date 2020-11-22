Влад Яма перенес операцию после неудачного выступления

Хореограф травмировался в двенадцатом эфире "Танців з зірками"

Мы уже рассказывали, что во время двенадцатого эфира шоу "Танці з зірками-2020" Влад Яма, который выступал вместе с Юлией Саниной, травмировался. Прямо с паркета судья отправился в больницу, где ему оказали первую помощь. Спустя несколько дней Яме понадобилась операция.

В своем Instagram Влад Яма сообщил, что ему на время стало лучше, но МРТ показало, что у танцора разрыв связки.

Фото: instagram.com/vladyama_official

"В общем, последние два дня рука стала болеть поменьше. И мне показалось, что все обойдется. Но МРТ показало обратное. Все-таки разрыв. Предстоит операция", – рассказал Влад своим подписчикам.

Его супруга Лилиана Яма также сообщила фолловерам, что у ее возлюбленного "все не так просто" и "само не срастется".

Фото: instagram.com/liliya_yama

Как себя сейчас чувствует Влад Яма и появится ли он в полуфинале шоу "Танці з зірками-2020" этим вечером – пока неизвестно.

Влад Яма думает, что переболел COVD-19. Подробности смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Юлия Санина танцевала в прямом эфире с травмированным ребром.

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