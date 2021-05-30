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Виталий Козловский перекрасил волосы – его тут же сравнили с Биланом: смотрите фото

Сегодня, 11:18

Глядя на Виталика нам тоже захотелось поменять прическу!

Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Готовы поспорить, что Виталий Козловский может вдохновить многих на смену имиджа. Певец перекрасил волосы и теперь он блондин с темной бородой.

Изменения произошли ради нового клипа, рассказал Козловский в своем Instagram-профиле.

"Немножко изменил внешность, но душой остаюсь собой. Все ради нового клипа на песню "Доктор", который мы прямо сейчас снимаем", – написал в публикации певец.

, Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Многие поклонницы Виталика в восторге от его нового цвета, хотя есть и те, кому больше нравится Козловский с темными волосами:

  • "Неожиданно круто! Подумать не могла, что белый цвет тебе так пойдет, прям вау!"
  • "Виталик, вернись. Так на себя не похож"
  • "Тебе очень идет этот цвет"
Скриншот: instagram.com/vkozlovskiy

Любопытно, что артиста даже сравнили с певцами Димой Биланом и Малумой:

Скриншот: instagram.com/vkozlovskiy
Скриншот: instagram.com/vkozlovskiy

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Дима Билан
Фото: instagram.com/bilanofficial
Малума
Фото: instagram.com/maluma

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