Винник забыл свою песню, а Данилко пообещал раздеться: как прошел четвертый эфир шоу "Маска"

Узнайте все подробности самого загадочного шоу Украины

В субботу, 13 февраля, вышел четвертый выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", который ранее покинула Алена Шоптенко. О главных сюрпризах нового эпизода узнайте далее в материале.

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Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук.

Первым в четвертый вечер шоу "Маска" на телеканале "Украина" выступил Буряк. В нем Андрей Данилко увидел Валерия Харчишина из группы "Друга ріка". Но вообще этот персонаж буквально свел с ума звездных детективов, которые не могут понять, кто скрывается в этом костюме.

Буряк

Фото: телеканал "Украина"

Исполнить песню Олега Винника в новом эфире решил Мольфар. Забавно, что собственный хит звездный детектив сперва не узнал.

Мольфар

Фото: телеканал "Украина"

Изысканная Пава очаровала своим голосом и страстью на сцене. Звездные детективы уверены, что за этой маской скрывается телеведущая и певица Алена Винницкая.

Пава

Фото: телеканал "Украина"

Первую четверку этого выпуска закрыл Лев. Андрей Данилко и DZIDZIO все еще уверены, что под этой маской скрывается Александр Пономарев.

Лев

Фото: телеканал "Украина"

Далее следовало первое голосование, которое определило первого номинанта на разоблачение в четвертом выпуске шоу "Маска". Эта участь выпала Паве.

Пава, Лев, Мольфар, Буряк

Фото: телеканал "Украина"

Циклоп вновь запутал звездных детективов, которые не могут определиться – в милом костюме Мишель Андраде или Jerry Hеil.

Циклоп

Фото: телеканал "Украина"

Мужчина или женщина прячется в костюме Бабки? Над этим вопросом детективы шоу "Маска" думают уже не первую неделю.

Бабка

Фото: телеканал "Украина"

Носорог подарил зрителям четвертого эфира по-настоящему яркое выступление, но никто так и не понял, какая знаменитость прячется в этом костюме.

Носорог

Фото: телеканал "Украина"

Началось второе голосование, которое определило еще одного номинанта и главного конкурента Павы на вылет. Им оказался Носорог. В третьем этапе судьбу этих двух персонажей решают только зрители. Узнайте, кто снял маску и покинул проект в четвертом эфире.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел третий выпуск шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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