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"Секси года" и "Самый масштабный поцелуй": кто получил награды "Зіркового шляху"

Сегодня, 17:30

Украинских звезд наградили именными премиями

Телеканал "Украина" и программа "Зірковий шлях", которая первой рассказывает телезрителям о жизни украинских и зарубежных актеров, ведущих, музыкантов, политиков и спортсменов, наградила украинских знаменитостей ежегодной премией "Ніч химер" за их достижения в 2020 году. Почетные статуэтки и эксклюзивные подарки на закрытом мероприятии украинские селебритиз получили из рук ведущих проекта – Тимура Мирошниченко и Алены Винницкой.

В этом году программе "Зірковий шлях" исполняется шесть лет. В честь своего дня рождения проект ежегодно награждает особенной премией представителей украинского шоу-бизнеса за их самые яркие достижения года.

В 2020-м году список лауреатов, которые чаще всего удивляли информационными поводами, выглядит следующим образом.

В номинации "Международный хит года" победила певица NK, у которой был довольно насыщенный год, много треков и клипов. Один из последних – Ahuevo. В переводе это слово означает – супер, таким был и год у певицы.

NK на премии "Ніч химер"
NK на премии "Ніч химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В номинации "Королева прямых эфиров года" триумфатором стала певица Оля Полякова. У Оли был очень удачный год, несмотря на карантин. Всем запомнились ее прямые эфиры со звездами в социальных сетях. Она сама была очень откровенной и побудила к этому своих звездных коллег.

Оля Полякова на премии "Ніч Химер"
Оля Полякова на премии "Ніч Химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В номинации "Ньюсмейкер года" победил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Развод, представление новой возлюбленной, помолвка, коронавирус, смена статуса, новые проекты. Об Остапчуке в этом году говорили больше всего.

Владимир Остапчук на премии "Ніч химер"
Владимир Остапчук на премии "Ніч химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Этот год был для меня богат на события. Самое яркое из них для меня – это свадьба. Это был невероятно эмоционально день! В целом год воспринимаю позитивно и ни о чем не жалею", – сказал шоумен, который пришел на вручение премии со своей супругой Кристиной.

В номинации "Творец года" победил MONATIK, который несмотря на карантин, реализовал большое количество проектов. Стал продюсером и сделал успешный мюзикл "Ритм".

Певица Наталия Могилевская победила в номинации "Всегда в тренде".

"В этом году я устроила эксперимент, в Украине такого ещё не было: записала дуэтную песню с тик-токерами. Получилось удачно! Год был для меня продуктивным, давно не было так много свободного времени. Я выпустила песни, сняла музыкальный фильм о любви, а еще стала блондинкой", – прокомментировала журналистам телеканала "Украина" артистка.

Рэперша Alyona Alyona стала победительницей в номинации "Пушка года". Звезда за этот год преуспела во многом: похудении, пропаганде здорового образа жизни, борьбе с буллингом и физическим насилием, выпустила новые треки, клипы и дуэты.

В номинации "Наша легенда" победила Ирина Билык, а певица Тина Кароль отметилась в номинации "15 лет невероятная". В этом году звезда празднует творческий юбилей.

Ирина Билык на премии "Ніч Химер"
Ирина Билык на премии "Ніч Химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец DZIDZIO победил в номинации "Диапазон года", и это касается не только его голоса, но и сфер деятельности. Диапазон был широким – разные по стилю песни, участие в проектах, реклама и тд.

"Этот год могу назвать странным. Многие обратили внимание на то, чего не замечали. Крупнейшими событиями для меня стала возможность спеть гимн Украины, получение звания Заслуженного артиста, а еще я готовлюсь в 2021 году представить новый альбом", – прокомментировал артист.

Группа "Беz Обмежень" победила в номинации "Концерты без ограничений", музыканты смогли обойти карантин и дать немало крутых концертов, не нарушая противоэпидемиологических норм.

Соліст гурту Беz Обмежень та ведущие "Зіркового шляху" на премии "Ніч химер"
Соліст гурту Беz Обмежень та ведущие "Зіркового шляху" на премии "Ніч химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наталия и Вадим Мичковские победили в номинации "И в горе, и в радости. Семья года". В 2020 году Дядя Жора пережил инсульт. Его супруга Наталия также имеет серьезные проблемы со здоровьем, но решительно борется с ними. А еще она успешная блогерша, пропагандирует здоровый и активный образ жизни. Супруги очень поддерживают друг друга и воспитывают троих детей.

Актриса Наталка Денисенко стала триумфатором в номинации "Секси года", а группа "Время и Стекло", которая в 2020 году заканчивает карьеру, победила в номинации "Точно, навсегда". Продюсер Алексей Потапенко получил премию в номинации "Экспериментатор года". Потап реализовал огромное количество флешмобов в тик-токе, и постоянно ставит себе творческие вызовы.

Наталка Денисенко на премии "Ніч химер"
Наталка Денисенко на премии "Ніч химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лиза Ткач, дочь актера Юрия Ткача, известная в Instagram, победила в номинации "Звездочка года", став самой юной обладательницей премии. А Олег Винник стал триумфатором в номинации "Самый масштабный поцелуй года", поцеловав одновременно всех своих поклонниц во время своего виртуального концерта.

Певец Макс Барских получил премию в номинации "Хитмейкер года", группа "АНТИТЕЛА" победила в номинации "Охотники за талантами" благодаря своему конкурсу "Хеллоу, Украина ищет таланты" для одаренной молодежи. Верка Сердючка благодаря своим веселым вечеринкам и успеху на сцене победила в номинации "Брызги шампанского года". Еще одним триумфатором премии стал актер Арам Арзуманян, отметившись в номинации "Хорошее настроение года".

АНТИТЕЛА на премии "Ніч химер"
АНТИТЕЛА на премии "Ніч химер"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме памятных статуэток в виде звезд, инкрустированных вручную кристаллами, каждый обладатель премии получил роскошную маску от украинского дизайнера Леси Патоки.

"Это эксклюзивные подарки, созданные для премии и непосредственно под каждого победителя. Мы создали красивые коробки под определенный размер. Я хотела, чтобы это была не просто эффектная вещь, а еще и близкая артисту. Например, для DZIDZIO мы сделали очень красивую шляпу с птицей с перьями. Для Тины Кароль мы сделали супертонкий нимб. Очень хотелось, чтобы все те вещи, которые мы создали, звезды носили, сняли в фотосессиях, клипе. Может быть, это станет частичкой концертного костюма", – рассказала о создании оригинальных аксессуаров Патока.

Больше всего времени, по словам дизайнера, заняло создание очков для Верки Сердючки и ее сценической мамы. Потому что это действительно очень мелкая работа. Дизайнеры долго придумывали, как сделать брызги шампанского "из глаз", проехались по всем фурнитурным магазинам, и в результате получились фантастические очки. Брызги идут в районе бровей, по щекам свисают капли. А сама оправа выложена в очень тонкую декоративную фольгу, что отсылает к золотой фольге от шампанского.

Во время вручения премии украинские звезды также услышали астрологический прогноз на 2021 год. Каждый артист доставал из колоды карту с предсказанием. Так что готовит год Быка знаменитостям -станет известно в новых выпусках программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" уже 30 декабря.

Ранее мы рассказывали о масштабном праздничном шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

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