"Секси года" и "Самый масштабный поцелуй": кто получил награды "Зіркового шляху"

Украинских звезд наградили именными премиями

Телеканал "Украина" и программа "Зірковий шлях", которая первой рассказывает телезрителям о жизни украинских и зарубежных актеров, ведущих, музыкантов, политиков и спортсменов, наградила украинских знаменитостей ежегодной премией "Ніч химер" за их достижения в 2020 году. Почетные статуэтки и эксклюзивные подарки на закрытом мероприятии украинские селебритиз получили из рук ведущих проекта – Тимура Мирошниченко и Алены Винницкой.

В этом году программе "Зірковий шлях" исполняется шесть лет. В честь своего дня рождения проект ежегодно награждает особенной премией представителей украинского шоу-бизнеса за их самые яркие достижения года.

В 2020-м году список лауреатов, которые чаще всего удивляли информационными поводами, выглядит следующим образом.

В номинации "Международный хит года" победила певица NK, у которой был довольно насыщенный год, много треков и клипов. Один из последних – Ahuevo. В переводе это слово означает – супер, таким был и год у певицы.

NK на премии "Ніч химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В номинации "Королева прямых эфиров года" триумфатором стала певица Оля Полякова. У Оли был очень удачный год, несмотря на карантин. Всем запомнились ее прямые эфиры со звездами в социальных сетях. Она сама была очень откровенной и побудила к этому своих звездных коллег.

Оля Полякова на премии "Ніч Химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В номинации "Ньюсмейкер года" победил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Развод, представление новой возлюбленной, помолвка, коронавирус, смена статуса, новые проекты. Об Остапчуке в этом году говорили больше всего.

Владимир Остапчук на премии "Ніч химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Этот год был для меня богат на события. Самое яркое из них для меня – это свадьба. Это был невероятно эмоционально день! В целом год воспринимаю позитивно и ни о чем не жалею", – сказал шоумен, который пришел на вручение премии со своей супругой Кристиной.

В номинации "Творец года" победил MONATIK, который несмотря на карантин, реализовал большое количество проектов. Стал продюсером и сделал успешный мюзикл "Ритм".

Певица Наталия Могилевская победила в номинации "Всегда в тренде".

"В этом году я устроила эксперимент, в Украине такого ещё не было: записала дуэтную песню с тик-токерами. Получилось удачно! Год был для меня продуктивным, давно не было так много свободного времени. Я выпустила песни, сняла музыкальный фильм о любви, а еще стала блондинкой", – прокомментировала журналистам телеканала "Украина" артистка.

Рэперша Alyona Alyona стала победительницей в номинации "Пушка года". Звезда за этот год преуспела во многом: похудении, пропаганде здорового образа жизни, борьбе с буллингом и физическим насилием, выпустила новые треки, клипы и дуэты.

В номинации "Наша легенда" победила Ирина Билык, а певица Тина Кароль отметилась в номинации "15 лет невероятная". В этом году звезда празднует творческий юбилей.

Ирина Билык на премии "Ніч Химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец DZIDZIO победил в номинации "Диапазон года", и это касается не только его голоса, но и сфер деятельности. Диапазон был широким – разные по стилю песни, участие в проектах, реклама и тд.

"Этот год могу назвать странным. Многие обратили внимание на то, чего не замечали. Крупнейшими событиями для меня стала возможность спеть гимн Украины, получение звания Заслуженного артиста, а еще я готовлюсь в 2021 году представить новый альбом", – прокомментировал артист.

Группа "Беz Обмежень" победила в номинации "Концерты без ограничений", музыканты смогли обойти карантин и дать немало крутых концертов, не нарушая противоэпидемиологических норм.

Соліст гурту Беz Обмежень та ведущие "Зіркового шляху" на премии "Ніч химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наталия и Вадим Мичковские победили в номинации "И в горе, и в радости. Семья года". В 2020 году Дядя Жора пережил инсульт. Его супруга Наталия также имеет серьезные проблемы со здоровьем, но решительно борется с ними. А еще она успешная блогерша, пропагандирует здоровый и активный образ жизни. Супруги очень поддерживают друг друга и воспитывают троих детей.

Актриса Наталка Денисенко стала триумфатором в номинации "Секси года", а группа "Время и Стекло", которая в 2020 году заканчивает карьеру, победила в номинации "Точно, навсегда". Продюсер Алексей Потапенко получил премию в номинации "Экспериментатор года". Потап реализовал огромное количество флешмобов в тик-токе, и постоянно ставит себе творческие вызовы.

Наталка Денисенко на премии "Ніч химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лиза Ткач, дочь актера Юрия Ткача, известная в Instagram, победила в номинации "Звездочка года", став самой юной обладательницей премии. А Олег Винник стал триумфатором в номинации "Самый масштабный поцелуй года", поцеловав одновременно всех своих поклонниц во время своего виртуального концерта.

Певец Макс Барских получил премию в номинации "Хитмейкер года", группа "АНТИТЕЛА" победила в номинации "Охотники за талантами" благодаря своему конкурсу "Хеллоу, Украина ищет таланты" для одаренной молодежи. Верка Сердючка благодаря своим веселым вечеринкам и успеху на сцене победила в номинации "Брызги шампанского года". Еще одним триумфатором премии стал актер Арам Арзуманян, отметившись в номинации "Хорошее настроение года".

АНТИТЕЛА на премии "Ніч химер" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме памятных статуэток в виде звезд, инкрустированных вручную кристаллами, каждый обладатель премии получил роскошную маску от украинского дизайнера Леси Патоки.

"Это эксклюзивные подарки, созданные для премии и непосредственно под каждого победителя. Мы создали красивые коробки под определенный размер. Я хотела, чтобы это была не просто эффектная вещь, а еще и близкая артисту. Например, для DZIDZIO мы сделали очень красивую шляпу с птицей с перьями. Для Тины Кароль мы сделали супертонкий нимб. Очень хотелось, чтобы все те вещи, которые мы создали, звезды носили, сняли в фотосессиях, клипе. Может быть, это станет частичкой концертного костюма", – рассказала о создании оригинальных аксессуаров Патока.

Больше всего времени, по словам дизайнера, заняло создание очков для Верки Сердючки и ее сценической мамы. Потому что это действительно очень мелкая работа. Дизайнеры долго придумывали, как сделать брызги шампанского "из глаз", проехались по всем фурнитурным магазинам, и в результате получились фантастические очки. Брызги идут в районе бровей, по щекам свисают капли. А сама оправа выложена в очень тонкую декоративную фольгу, что отсылает к золотой фольге от шампанского.

Во время вручения премии украинские звезды также услышали астрологический прогноз на 2021 год. Каждый артист доставал из колоды карту с предсказанием. Так что готовит год Быка знаменитостям -станет известно в новых выпусках программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" уже 30 декабря.

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