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Виктор Павлик в роддоме снял на видео схватки своей 27-летней супруги: видео

Сегодня, 14:49

Знаменитый украинский певец находился в роддоме вместе со своей молодой супругой Екатериной Репяховой

Виктор Павлик поделился видео из роддома
Виктор Павлик поделился видео из роддома
Фото: instagram.com/repyahovakate

Известный украинский исполнитель Виктор Павлик, который недавно в четвертый раз стал отцом, поделился видео из роддома и показал схватки своей 27-летней супруги Екатерины Репяховой.

"Вот эти схватки – это вообще ничего, по сравнению с потугами", – подписала ролик Репяхова.

Также Екатерина добавила ролик, на котором она, лежа в роддоме, чистит зубы.

"В полпервого ночи в родзале я чистила зубы, резко захотелось", – прокомментировала Екатерина.

У пары родился мальчик, которого назвали Михаилом. Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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Пара познакомилась случайно, живя в отеле в соседних номерах. Со временем Екатерина стала концертным директором Виктора. После этого их отношения переросли из рабочих в романтические.

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что Виктора Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды. Поскольку, по словам девушки, ее супруг родился в СССР, то помнит: в роддом не пускают никого, а ребенка показывают отцу через окно.

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