Виктор Павлик об отцовстве в 55: Раньше был легкомысленным, сейчас чувствую двойную ответственность

Артист в свои 55 лет в четвертый раз стал отцом. Первый ребенок Павлика, сын Александр, родился в 1984 году, когда певцу было всего 19 лет

Виктор Павлик заявил, что раньше был более легкомысленным и творческим / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик, молодая супруга которого впервые показала, как выписывалась из роддома, заявил, что раньше он был "более творческим и легкомысленным человеком", а сейчас стал более ответственным отцом.

Сын Павла, Александр, родился в 1984 году, когда артисту было всего 19 лет.

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков: Давида, Вадима и самую младшую — Амину. Выходит, мои внуки старше сына, – рассказал Павлик в интервью "Фактам".

Виктор Павлик с сыном Александром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Кроме Александра у Виктора есть дочь Кристина, которая родилась в 1987 году. У артиста также был сын Павел, который ушел из жизни в августе прошлого года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему был всего 21 год.

Четвертый ребенок Виктора Павлика родился 15 июня этого года. Матерью малыша является нынешняя супруга Виктора Павлика, его концертный директор, Екатерина Репяхова. Девушке исполнилось недавно 27 лет, она на 28 с половиной лет моложе артиста.

Напомним, супруга Виктора Павлика поделилась первой фотографией новорожденного сына.

Смотрите интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":