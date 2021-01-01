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Видео дня: Энтони Хопкинс поздравил мир с Новым годом, а себя – с днем рождения

Сегодня, 12:58

В новогоднюю ночь актеру исполнилось 83 года

Все любят Энтони Хопкинса, а он любит всех. Знаменитый актер часто публикует в социальных сетях видео с поздравлениями и забавными моментами из своей жизни, тем самым радуя поклонников. Например, недавно он сыграл с котом на пианино.

На этот раз Хопкинс записал новогоднее видео, в котором также не забыл и о своем дне рождения – 31 декабря звезде "Молчания ягнят" исполнилось 83 года!

На странице актера в Twitter опубликован короткий ролик, в котором Энтони Хопкинс сидит за столом с тортом. Ему поют песню "Happy Birthday", а затем знаменитость обращается к своим фолловерам:

"С днем рождения мир, и с новым годом каждого".

Ранее мы писали, что Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в биографической драме.

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