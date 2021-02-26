"Вiч-на-вiч": дуэт TVORCHI презентовали новый сингл и призвали не терять себя
Группа также анонсировала новый альбом
Группа TVORCHI, которая попала в скандал на Нацотбор на "Евровидение-2020", представила свой первый в 2021 году сингл. Ним музыканты решили привлечь внимание к вопросу самоидентификации в мире социальных ролей и масок. Трек получил название "Віч-на-Віч" и его уже можно послушать онлайн.
Парни из Тернополя, которые за короткий период времени получили своей музыкой признание многотысячной аудитории из разных уголков мира, сегодня транслируют социальный детокс.
"Мы одели нашу Instagram-страницу в белое, и ей это очень идет. Знаете, как бывает, когда мчишься центральной дорогой мегаполиса, где на тебя со всех сторон смотрят бигборды и ты теряешься в этом потоке, – так иногда люди теряются в мире соцсетей и теряют себя", – поделились TVORCHI.
Артисты рассказали, что впервые ощутили на себе давление ложной самоидентификации, когда еще учились в медицинском университете, а мечтали петь.
Позже это повторилось, вместе с первым успехом в столице: "Так много паттернов вокруг, так много маркетинга, рекомендаций. Если вовремя не заглянуть в себя, есть все шансы стать чьей-то репликой. Наша песня "Віч-на-віч" – она о любви, но не только к кому-то, но и к себе и своей личности".
Сингл "Віч-на-віч" войдет в новый альбом TVORCHI, релиз которого планируется в этом году. Также артисты анонсировали съемки клипа на свою песню, подготовка к которому идет уже сейчас. "Віч-на-віч" доступна к скачиванию на всех музыкальных платформах. Вы также можете послушать трек по ссылке.
Напомним, что ранее O.TORVALD представили клип к 16-летию группы в необычном формате.
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