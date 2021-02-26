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"Вiч-на-вiч": дуэт TVORCHI презентовали новый сингл и призвали не терять себя

Сегодня, 19:10

Группа также анонсировала новый альбом

Группа TVORCHI, которая попала в скандал на Нацотбор на "Евровидение-2020", представила свой первый в 2021 году сингл. Ним музыканты решили привлечь внимание к вопросу самоидентификации в мире социальных ролей и масок. Трек получил название "Віч-на-Віч" и его уже можно послушать онлайн.

Парни из Тернополя, которые за короткий период времени получили своей музыкой признание многотысячной аудитории из разных уголков мира, сегодня транслируют социальный детокс.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: пресс-служба

"Мы одели нашу Instagram-страницу в белое, и ей это очень идет. Знаете, как бывает, когда мчишься центральной дорогой мегаполиса, где на тебя со всех сторон смотрят бигборды и ты теряешься в этом потоке, – так иногда люди теряются в мире соцсетей и теряют себя", – поделились TVORCHI.

TVORCHI
Фото: пресс-служба

Артисты рассказали, что впервые ощутили на себе давление ложной самоидентификации, когда еще учились в медицинском университете, а мечтали петь.

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Позже это повторилось, вместе с первым успехом в столице: "Так много паттернов вокруг, так много маркетинга, рекомендаций. Если вовремя не заглянуть в себя, есть все шансы стать чьей-то репликой. Наша песня "Віч-на-віч" – она ​​о любви, но не только к кому-то, но и к себе и своей личности".

Сингл "Віч-на-віч" войдет в новый альбом TVORCHI, релиз которого планируется в этом году. Также артисты анонсировали съемки клипа на свою песню, подготовка к которому идет уже сейчас. "Віч-на-віч" доступна к скачиванию на всех музыкальных платформах. Вы также можете послушать трек по ссылке.

Напомним, что ранее O.TORVALD представили клип к 16-летию группы в необычном формате.

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