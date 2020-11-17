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Вера Кекелия кардинально сменила прическу: как сейчас выглядит певица

17 ноября, 14:00

Певица сделала более короткую стрижку

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия решила сделать более короткую стрижку: артистка подстриглась и стала платиновой блондинкой.

Вера Кекелия
Вера Кекелия
Фото: instagram.com/kekeliavera

О своем новом имидже Вера написала в Instagram. На снимке она позирует вместе со стилистом Дмитрием Кузьмичевым, который сделал ей новую стрижку.

"Мы тут как герои фантастического кино. Спасибо за эти совершенные линии, за мой новый стиль! Теперь весь гардероб придется перебрать под новую стрижку, но я справлюсь с этим легко", – написала Вера.

Вера Кекелия сделала новую стрижку
Вера Кекелия сделала новую стрижку
Фото: instagram.com/kekeliavera

Подписчикам Веры очень понравилась новая прическа артистки. Некоторые даже сравнили ее с персонажем из культового фильма "Матрица".

"Шикарно", "Космос", "На Тринити похожа", "Новые Тринити и Нео", "Бомба-стрижка", – написали одни фолловеры Веры.

Но были и те, кому не понравилось: "А мне что-то не очень. Вам так было красиво с удлиненным каре", "Мне не нравится, длиннее каре было лучше!", "Жалко волосы".

Напомним, Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж.

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прическа имидж Вера Кекелия
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