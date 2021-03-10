Вера Брежнева с фигурой "18-летней девочки" раскрыла два условия стройности

Звезда похвасталась снимком в коротком черном платье

Известная певица Вера Брежнева, уехавшая жить и работать в Россию, на своей странице в Instagram назвала два главных условия идеальной фигуры.

"График наполняется, скорость увеличивается, количество сна уменьшается, но за прошедший год я окончательно научилась самому главному – наслаждаться моментом. Не торопиться, не переживать, а смаковать его на полную", – написала 39-летняя звезда под снимком, на котором она позирует в коротком черном платье.

Фото: instagram.com/ververa

Это фото начали комментировать поклонники Брежневой. Многие из них отметили, что у артистки идеальная фигура, как у "18-летней девушки".

"Красотка", "Просто шикарная", "Выглядите на 18 лет", "Фигура как у девчонки", – пишут они.

В свою очередь, Вера раскрыла секрет стройности – "(правильное – Ред.) питание и спорт".

"Умничка. Все, добавляю к себе на экран для мотивации!" – добавила фанатка под ником mtv.toma.

Напомним, ранее мы показывали, как менялась внешность певицы.

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