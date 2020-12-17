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Как постарел Меладзе! Фаны перепутали Константина с Леонидом Брежневым (фото)

Сегодня, 18:51

Фото опубликовала Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева показала, что с самоиронией у нее все в порядке. Артистка отреагировала на смешной коллаж, который давно "гуляет" по просторам Сети.

На снимке Вера Брежнева (девичья фамилия артистки – Галушка) лежит на шезлонге, а позади нее стоит советский государственный и партийный деятель Леонид Брежнев.

"Скажу вам честно. Только ленивый не прислал мне эту картинку, но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр – шикарное чувство юмора – браво. Брежневы", – подписала снимок Вера в Instagram.

Коллаж из фото Леонида Брежнева и Веры Брежневой
Коллаж из фото Леонида Брежнева и Веры Брежневой
Фото: instagram.com/ververa

В комментариях подписчицы Веры пошутили, что сначала подумали, мол, на фото супруг Веры – Константин Меладзе.

"Я сначала смотрю, что Константин что-то постарел. А потом: "О, это чужой дед", – написала одна из поклонниц Брежневой.

Интересно, что сама Вера ответила на это сообщение смеющимся смайликом.

Скриншот: Instagram Веры Брежневой

Напомним, Вера Брежнева утерла нос хейтерам ее фигуры. Ранее мы сообщали, что клип Веры Брежневой и Дмитрия Монатика попал в ТОП YouTube.

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