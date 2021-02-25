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Вера Брежнева ехидно ответила на коммент хейтера о ее браке: "Юрочка, вам не дают?"

Сегодня, 17:19

Певица подошла к ситуации с юмором

Сегодня российская певица Вера Брежнева, которой недавно исполнилось 39 лет, опубликовала в Instagram отрывок со своего недавнего концерта. Но наряду с восторженной реакцией ее поклонников, просочился и бестактный комментарий от хейтера.

Вере Брежневой нередко адресуют осуждения, что ее счастливая семейная жизнь с Константином Меладзе была построена на страданиях его экс-супруги. Вот и молодой человек попытался "подколоть" певицу. Однако, артистка смело и с юмором отреагировала на колкость.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

"Жила-была девушка, золотистые косы. Жила-была со стариком и пела лохам про любовь", – написал подписчик певицы.

"Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?", – написала Вера Брежнева, вызвав одобрительную реакцию своих поклонников.

Скриншот Instagram

Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. При этом, продюсер старше ее на 19 лет.

Ранее сообщалось, что 11-летняя дочь Веры Брежневой впервые снялась для глянца.

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