Вел эфир с мертвой подругой: стримера ReeFlay арестовали на два месяца

Блогер будет обжаловать арест

Скандального блогера ReeFlay (Стас Решетников, по другой версии – Решетняк), у которого в прямом эфире умерла подруга Валентина, подозревается причастным к ее смерти. Парня арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash. С этим решением стример не согласен, будет обжаловать арест.

Стас обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть девушки. Напомним, что парень выгнал Валентину на мороз почти голую и не впускал в течение нескольких часов.

В результате экспертизы было установлено, что девушка перед смертью была избита. В ее крови также были обнаружены наркотики.

ReeFlay и Валентина Фото: YouTube, instagram.com/stanislav_ivanov12

"Мать блогера Елена характеризует сына как "доброго" человека, мол, он даже "котенка обидеть не мог". Адвокат Стаса просил любую меру пресечения, не связанную с арестом, ссылаясь на то, что причина смерти еще окончательно не установлена – суд остался при своем", – говорится в сообщении Mash.

Ранее в Сети появилась информация о беременности Валентины, однако близкий друг стримера опроверг эти слухи.

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