Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вел эфир с мертвой подругой: стримера ReeFlay арестовали на два месяца

Сегодня, 16:05

Блогер будет обжаловать арест

Скандального блогера ReeFlay (Стас Решетников, по другой версии – Решетняк), у которого в прямом эфире умерла подруга Валентина, подозревается причастным к ее смерти. Парня арестовали на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash. С этим решением стример не согласен, будет обжаловать арест.

Стас обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть девушки. Напомним, что парень выгнал Валентину на мороз почти голую и не впускал в течение нескольких часов.

В результате экспертизы было установлено, что девушка перед смертью была избита. В ее крови также были обнаружены наркотики.

ReeFlay и Валентина
ReeFlay и Валентина
Фото: YouTube, instagram.com/stanislav_ivanov12

"Мать блогера Елена характеризует сына как "доброго" человека, мол, он даже "котенка обидеть не мог". Адвокат Стаса просил любую меру пресечения, не связанную с арестом, ссылаясь на то, что причина смерти еще окончательно не установлена – суд остался при своем", – говорится в сообщении Mash.

Ранее в Сети появилась информация о беременности Валентины, однако близкий друг стримера опроверг эти слухи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Допрос блогера Reeflay, который вел стрим с мертвой подругой: «Выгнал ее, чтобы не воняла» Умерла во время стрима: что известно о подруге блогера Reeflay Что известно о блогере ReeFlay, который показал смерть любимой в прямом эфире
ReeFlay
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено

Популярные статьи

Сегодня, 14:02Events

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Сегодня, 11:38Events

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 11:18Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:22Психология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Сегодня, 05:05Events

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 18:15Шоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

Вчера, 15:33Fun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

Вчера, 14:45Food

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

Вчера, 13:04Events

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 05:35Психология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

2 декабряШоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Новости партнеров

Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Хотите вкусных котлет и не хочется стоять у плиты – готовьте так
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять