Ведущая "Украина 24" Катерина Федотенко: "Время Золушек прошло. Каждый день нужно быть лучшей версией себя"

Она рассказала, где встретит Новый 2021 год и какие традиции есть у нее в семье

Ведущая канала "Украина 24" Катерина Федотенко в свои 24 года прошла стажировку на BBC, работала на радио, телевидении и много путешествовала за границей. Специально для редакции Сегодня.Lifestyle Катя рассказала, как успешно развиваться сразу в нескольких сферах.

Катя, ты — ведущая информационной программы "Сьогодні. Ввечері". Чем привлекла работа на телевидении?

Пожалуй, как и каждая девочка, когда видела серьезных и умных телеведущих, даже мечтать не могла, что когда-то окажусь по ту сторону экрана. 13 лет назад я провела первую телевизионную программу и почувствовала, что это станет частью моей жизни. Все время мечтала работать в кадре, но понимала, что настоящий телеведущий — это прежде всего профессиональный журналист. И я делала все, чтобы стать им.

Телеведущая Екатерина Федотенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня мне приятно быть частью мощного механизма, который выдает качественный и полезный контент. Работать в прямом эфире очень ответственно, но это и привлекает. Как и осознание того, что тебя смотрят тысячи людей, а ты не имеешь права их подвести.

16 декабря — День рождения канала "Україна 24". Все это время ты росла и развивалась вместе с телевизионной командой. Что было самым сложным в работе? И чем сейчас можешь гордиться?

2020 стал для меня годом перемен в профессиональной жизни. 16 декабря 2019 на канале "Украина 24" я работала ведущей новостей. Со временем мне доверили прямые аналитические студии в выходные и программу "Сьогодні. Ввечері". На каждом из этих этапов пришлось много учиться. Иногда на собственных ошибках, иногда — на ошибках коллег. Я стала сильнее за эти 365 дней, как и наш канал.

Как телеканал "Украина 24" изменился за год?

Кардинально. Запуск канала для каждого был своеобразным вызовом. За этот год команда росла, развивалась профессионально. Мы пробовали разные форматы, получали эксклюзивы от чиновников и завоевывали доверие зрителей. Чего только стоят наши марафоны, посвященные местным выборам, празднованию Дня Независимости и "ВышиванкаDAY", также проводили спецэфиры ко дню выборов в США и Беларуси. А недавно мы запустили высокотехнологичную студию, которая использует технологию 360 °. Кстати, наши гости и эксперты называют ее космической.

Телеведущая Екатерина Федотенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В свои 24 года ты успела много: прошла стажировку на BBC, занималась журналистикой, вела эфиры на радио, а сейчас — учишься в аспирантуре и работаешь ведущей на главном информационном канале страны. Как все успеваешь? В чем главная мотивация?

В сутках 24 часа! На все находится время, если есть желание. Я люблю то, чем занимаюсь. Поэтому время на работе летит очень быстро и в удовольствие. Стараюсь дружить с тайм-менеджментом. Еще со школы по часам прописываю свои планы на каждый день и стараюсь их придерживаться. А когда не хватает времени днем, пишу рефераты и задачи для университета ночью. Главная мотивация — каждый следующий день быть лучше, чем накануне. В профессиональном смысле, духовном и эмоциональном. Когда работала корреспондентом и мой сюжет впервые показали в программе "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", мама сказала, что гордится мной. Это очень мотивирует.

Кстати, расскажи подробнее о стажировке в службе новостей BBC в Великобритании.

Этот опыт пришелся именно на тот период, когда я получала степень бакалавра в Институте журналистики в Киеве. За все годы обучения преподаватели напоминали о журналистских стандартах ВВС. Мне посчастливилось наблюдать за работой британских коллег "в поле", принять участие в "летучках" перед выпусками. Тогда впервые удалось проникнуть в рабочую атмосферу информационного канала и в процесс бесперебойного создания и выдачи в эфир новостного контента.

Телеведущая Екатерина Федотенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У редакций ВВС и "Украина 24" есть много общего. Например, впервые попав в офис ВВС, меня откровенно удивило, что там нет отдельных кабинетов. Все работают в общем огромном open space. Впоследствии, когда начала работать на канале "Украина 24", попала в такие же условия. Эта стажировка стала подготовкой к работе в Украине на информационном канале. Опыт и рекомендации британских коллег сыграли решающую роль в моей профессиональной жизни. Именно благодаря этому опыту я выбрала информационную журналистику.

В своем Instagram ты часто делишься рекомендациями. Какие книги (из недавно прочитанных) запомнились больше всего?

Из последнего — книга Джо Диспенза "Сила подсознания". Она еще глубже укоренила мое убеждение, что для человека нет ничего невозможного. Там есть практические советы, как сделать желаемое действительным. Для переоценки ценностей рекомендую автобиографию Махатмы Ганди "Моя жизнь. Моя вера". После этой книги я еще несколько дней ходила, как зачарованная. В ней говорится о пути становления великой личности. Ну и Жоэль Диккер — "Правда о деле Гарри Квеберта". Это детективная история с интересной сюжетной линией и неожиданной развязкой.

Телеведущая Екатерина Федотенко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Расскажи о своем хобби.

У меня их много! Главное хобби, которое трудно не заметить — я обожаю петь. И делаю это везде: за рулем, когда готовлюсь к эфиру, просматриваю ленту новостей, на гриме, перед эфиром. В эфире, кстати, тоже пела вместе с коллегами Государственный Гимн Украины ко Дню Независимости. Кроме того, занимаюсь спортом, танцами, изучаю французский язык, а зимой особое наслаждение получаю от лыжного спорта.

Как планируешь провести рождественские каникулы?

На работе! Спешу сообщить всем зрителям телеканала "Украина 24", что Новый год и Рождество будем встречать вместе. После эфиров буду праздновать в семейном кругу. В условиях пандемии грандиозных планов не строю, потому что здоровье — самое ценное. Как только преодолеем этот недуг — отпразднуем и нашу победу над COVID-19, и Новый год, и Рождество, и все, что захочется!

Есть ли у тебя семейные новогодние традиции?

За несколько дней до Нового года папа всегда идет за елкой, а мы украшаем ее. На елке обязательно должен быть символ грядущего года. В саму новогоднюю ночь собираемся за праздничным столом, где есть любимые блюда каждого из членов семьи. И только часы пробьют 00:00 — мы, как дети, бежим к елке радоваться подаркам. Утром первого января все вместе устраиваемся на диване и начинаем новый год с семейного просмотра фильма "Один дома".

Тем временем телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска".

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