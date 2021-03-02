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"Ведет самую тяжелую битву за здоровье": новые подробности о состоянии принца Филиппа

Сегодня, 12:39

Герцога Эдинбургского на днях перевели в другую больницу

Уже несколько недель принц Филипп находится в больнице. На днях его перевели в другую клинку и сообщалось, что супруг Елизаветы II пройдет обследование сердца.

Изданию Daily Star со ссылкой на источник из королевского дворца стало известно, что сейчас вся семья молится за здоровье 99-летнего принца Филиппа.

"Он ведет самую тяжелую битву за здоровье, продолжая свое самое долгое в истории пребывание в больнице из-за инфекции. 99-летний герцог лечится от сердечного приступа", – сказано в сообщении.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Букингемский дворец сообщил, что у принца Филиппа инфекция, но больше информации не было.

Семья герцога Эдинбургского почти никак не комментирует его состояние здоровья. Принц Уильям дал небольшой комментарий и сообщил, что принц Филипп в порядке. При этом СМИ сфотографировали принца Чарльза, когда он навещал отца и отметили, что он вышел из больницы очень грустным.

Ранее мы сообщали, что принц Гарри готовится вернуться в Лондон, если герцогу Эдинбургскому станет хуже.

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